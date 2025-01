Tancades a partir de demà les graderies de l’estadi comunal per les reformes

Les obres de remodelació i embelliment de l’estadi comunal Joan Samarra Vila causaran algunes afectacions a partir d’aquest dilluns, 20 de gener. Concretament, els carrers exteriors 5 i 6 de la pista d’atletisme, en les dues rectes de 100 metres, quedaran tancats, així com les graderies, en les quals se centren gran part dels treballs, per garantir així una millora en la seguretat dels usuaris. L’accés principal a les instal·lacions es mantindrà, tot i que es veurà modificat a mesura que avancin els treballs. Val a dir que la resta de les instal·lacions esportives es mantindran operatives.

Altrament, l’ens comunal recorda que els treballs “avancen a bon ritme i es manté la previsió d’enllestir-les entre finals de març i principis d’abril”. Cal recordar que les obres contemplen la reparació de les fissures i desperfectes de la graderia, així com la renovació dels seients, la substitució de les lluminàries actuals per tecnologia LED i ajustos a les baranes i passadissos per millorar l’accessibilitat. També es renovarà la façana amb nous panells d’alumini, les grades descobertes i les escales. El paviment de l’accés principal també es remodelarà i es col·locarà un nou rètol exterior. Tota la intervenció total té un cost de 513.936 euros.