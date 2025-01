Recuperar la identitat del club

Identitat. Aquesta és la paraula que el tècnic interí tricolor, ‘Beto’ Company, ha reiterat en diverses ocasions durant la roda de premsa prèvia al matx d’aquest diumenge (12.00 hores) que els enfronta a la Ponferradina. “L’FC Andorra és un club amb una identitat molt marcada: valent, agressiu al davant, combinatiu, radical… I a aquesta hem de tornar“, ha comentat. També ha deixat clar que aquesta és la manera de fer les coses per a ell i l’entitat, per la qual cosa “estem plenament alineats”, i que si el món del futbol professional coneix al conjunt pirenaic és per aquestes característiques.

El de Valls també ha fet esment al fet que ha estat una setmana complicada després de la desfeta contra el Bilbao Athletic i la destitució de Ferran Costa, però que l’equip ha fet una passa endavant pel que fa a la responsabilitat, la professionalitat i la maduresa. “Els veig bé, identificats i compromesos”, ha assenyalat sobre els jugadors, a qui indirectament els ha dit que tot radica en el treball: “Per a mi no hi ha línies vermelles, hi ha rendiment. Si rendeixes estàs dins, si no, fora. Depèn d’ells, no de mi”.

Demanat per la poca contundència a les dues àrees a la qual Costa ja va fer èmfasi en més d’una ocasió, Company ha assenyalat que “si som bons al davant ho serem al darrere“. “Es tracta de no tenir por, de defensar endavant i no posar-nos dins l’àrea, on hem sigut vulnerables. Hem de ser molt bons en el joc ofensiu i molt valents i radicals en la idea defensiva”, ha completat.

En darrer lloc, sobre la seva situació, l’entrenador ha recordat que va venir al Principat per ser assistent: “El club m’ha demanat una passa endavant i la faig, i quan l’hagi de fer enrere la faré sense problema“. Ha asserit que la situació no depèn d’ell, i que està ocupat en no intentar estar a la banqueta com a primer tècnic durant molt de temps, sinó en “ajudar el club, els jugadors, a ser competitius i guanyar el partit”.

El rival

El conjunt de Ponferrada és ara mateix segon classificat amb 33 punts, set menys que el líder i cinc més que l’FC Andorra, desè. “Aquí va demostrar que és molt bon equip, de les millors plantilles de la categoria, i ara està en el seu millor moment del curs”, ha implorat Company, mostrant-se totalment convençut “que podem guanyar”. Els de Javi Rey venen de vèncer al Johan Cruyff, però en el darrer duel al seu feu van veure la derrota –la tercera– davant el Sestao. Per contra, els pirenaics volen trencar la mala dinàmica lluny del Nacional, ja que no sumen de tres des del 21 de setembre.