Raül Garcia Shibinskaya, sots-campió d’Espanya Junior ISSU Masculí de patinatge sobre gel

Entre els dies 12 i 15 de desembre s’ha celebrat a Logronyo, al Pavelló de Lobete, el Campionat d’Espanya absolut de Patinatge sobre Gel 2024-2025. En aquesta cita esportiva hi ha participat el jove patinador andorrà Raül Garcia Shibinskaya, de només 16 anys, que competia en la categoria de Junior ISSU Masculí.

Garcia Shibinskaya, que als 14 anys ja havia estat Campió d’Espanya en la categoria Novice Advance, ha aconseguit una segona plaça històrica. Amb aquesta medalla de plata, es converteix en el primer patinador andorrà en assolir un podi en una categoria d’aquest nivell, un fet sense precedents en la història del patinatge sobre gel al Principat i una clara mostra dels avenços que aquest esport està experimentant al país.

Aquests resultats són fruit de l’aposta decidida que han fet tant l’Andorra Club Gel com la Federació Andorrana d’Esports de Gel per dotar el patinatge de més recursos, reforçar-ne la tecnificació i comptar amb un equip tècnic d’alt nivell. L’èxit de Raül Garcia Shibinskaya, entrenat pel prestigiós Daniel Peinado des de fa quatre anys, demostra la millora tècnica dels patinadors andorrans i encoratja un nombrós grup de joves i infants que, des de les escoles de pre-competició i competició, aspiren a seguir els seus passos. Aquesta tendència fa pensar en un futur brillant per al patinatge sobre gel al país.

La fita assolida per Garcia Shibinskaya obre la porta a nous reptes internacionals. L’objectiu immediat és aconseguir les mínimes per competir en els Campionats d’Europa i del Món. Tot i que queda molta feina per fer, la seva progressió i determinació fan pensar que aquesta meta és plenament realitzable.