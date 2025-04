Bàsquet - ACB

Joan Plaza pondera la vitalitat del matx davant ‘la Penya’ i demana a l’afició una rebuda a l’alçada

Amb la desena victòria en joc, el dirigent barceloní apel·la a omplir l'estadi i a no oblidar que cada partit serà a partir d'ara una final

La Bombonera es prepara demà per albergar un partit “dur i difícil” contra un rival que competeix per ni més ni menys que garantir una plaça al Play-off de l’ACB. De manera que el Toni Martí es presenta aquest dissabte com un ‘camp de batalla’ posant a la pista a 10 soldats entre el MoraBanc Andorra i el Joventut Badalona (encontre entre quinzé contra sisè respectivament) buscant els blaus una importantíssima desena victòria que els ajudaria a obrir-se pas en la salvació. L’afició, un element clau, ha de ser-hi més que mai.

Per aquesta raó, el tècnic tricolor, Joan Plaza, ha volgut avui remarcar el potencial dels visitants i l’objectiu dels locals, que no s’ha d’oblidar: “Queda clar que jugarem contra un rival poderós i talentós, sense oblidar-nos que nosaltres perseguim una fita molt diferent de la seva; que és la de no caure a segona divisió. Tenen uns pivots fortíssims que a la primera volta ens van crear una alta anotació i, per tant, tenen els punts que els hi cauen de les mans. No penso en res més que intentar treure una nova victòria, però, tot i que ho aconseguim, no haurem garantit encara la permanència”, ha deslligat amb convicció i com a missatge a l’aficionat.

També ha expressat que jugadors del Badalona tan experimentats i aguerrits en tota mena d’escenaris i competicions com l’exblaugrana Ante Tomic “són diferenciadors, per a mi és un dels tres millors pivots d’Europa sense cap mena de dubte”, ha opinat Plaza, sostraient alhora que la seva bona capacitat com a passador “fa millor a tots els seus companys”. Per això, el mànager català creu que el millor scouting no ha de ser el d’equiparar-se als efectius d’aquests equips, els quals “tenen més recursos i, per tant, obtenció de talent”, sinó replicar un pavelló a vessar i enèrgic “com van mostrar ells el dia que vam desplaçar-nos fins allà perquè els nostres se sentin tan motivats com sigui possible i olorin l’escalfor”.

Aquesta ha sigut la frase de conjura que l’entrenador ha volgut ressaltar al seu parlament previ al duel de demà, demanant així als aficionats i als socis que “si poden arribar una hora abans, ja vagin animant l’ambient i es facin notar activament durant el partit”, atribuint que aquest factor és si més no “clau” sobretot pels combinats que es juguen la vida de cara al desenllaç del curs. Per acabar, i continuant el seu missatge cap als simpatitzants del MoraBanc, el tècnic desitja que pateixin “un 20% menys” que ell, però que tots els presents al Toni Martí s’agafin de la mà per “remar plegats en la mateixa direcció” que és assolir el desè triomf.