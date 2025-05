Lliga ACB

Plaza demana als seus millorar la concentració per no sucumbir en un partit vital contra el Girona

El mànager barceloní clama perquè demà la Bombonera esdevingui "un puto infern" i no s'hagi de rifar la permanència en els darrers encontres

No es va aconseguir. No va ser possible vèncer en una pista tan exigent com el Martín Carpena i el MoraBanc Andorra va sucumbir davant l’Unicaja fa just una setmana amb una dolorosa derrota de gairebé 20 punts (98-80). Joan Plaza, entrenador dels andorrans, tot i caure al darrer xoc, s’ha mostrat tranquil avui a la sala de premsa perquè sap que “els equips forts com aquests no entenen de ratxes”, i que poden, per tant, esclafar al seu rival en qualsevol dia oportú. “La setmana passada veníem satisfets per una gran victòria com la que vam treure aquí davant el Lleida, i això potser ens va fer xocar amb la realitat contra l’Unicaja. Si juguem demà com diumenge passat, sincerament, estem morts”, ha sostret.

Així de contundent s’ha pronunciat el tècnic català recordant el darrer escenari que van patir els seus; no obstant això, també ha tingut aquest matí un missatge d’optimisme, recordem, buscant la salvació amb un dotzè triomf a falta de tan sols quatre jornades: “No estem per ximpleries. Hem de saber mantenir la concentració durant tot el duel; d’ençà que fem el salt inicial fins a la darrera acció. Hem de ser més exigents en aquest sentit i pensar únicament a vèncer demà al Girona (19.30 hores), el qual, a banda, comparteix uns objectius semblant als nostres. No serà fàcil”. Una intenció que, com ha recordat Plaza, serà venir al Principat i “voler aprofitar qualsevol error nostre” per treure un resultat positiu.

Encara ha sigut més optimista concloent que la idea del MoraBanc que vol instaurar d’ençà que va arribar a la banqueta (fa prop de quatre mesos) “és la d’un equip que tingui l’ambició de voler guanyar la lliga i de, fins i tot, competir seriosament en uns Play-offs”, però que, per a això, s’ha de ser un equip especialment solvent en els partits com a local, ja que del contrari, adverteix, “es patirà com a cabrons”. Ha anat més enllà, i vol que demà la Bombonera “esdevingui un ‘puto’ infern, amb els deguts respectes”, perquè no s’hagi de rifar aquesta victòria que matemàticament els atorga jugar un any més a l’ACB.

De manera que l’escenari que projecta demà el tècnic dels blaus és el “d’una molt bona oportunitat que s’han guanyat tant els jugadors com la mateixa afició”, i que potser més endavant “vindran d’altres més maques” que la d’una salvació. El pla està clar, així mateix, i més sabent que els pirenaics porten “el 70% de la lliga lluitant des de la zona baixa”, com ha incidit el mateix, i és afegir així aquest extra d’atenció i intensitat” perquè hem entrenat suficient per a això”. Una Bombonera que demà, amb total seguretat, respondrà una vegada més i que ha d’estar “a rebentar” com espera Plaza per agafar l’impuls definitiu.