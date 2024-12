Oriol Olm i Lea Ancion volen bitllet per als Jocs Olímpics d’hivern

Demà, Oriol Olm, Lea Ancion i Marc Casanovas es desplaçaran a la població francesa de Courchevel on a partir de divendres es portarà a terme la primera prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya. Amb ells, viatjaran el seleccionador nacional Xavier Capdevila, i el tècnic de la FAM Guillem Campeny, donant el tret de sortida a una nova temporada. Enguany, un curs molt especial, ja que serà per primera vegada ‘temporada de classificació’ per als Jocs Olímpics d’hivern.

Segons ha informat la federació, Olm se centrarà en les dues proves olímpiques, l’Esprint i Relleus, amb una clara aposta per aconseguir la classificació. Amb 20 anys, serà el segon any que disputi la categoria absoluta i “buscarà els punts a cada prova que li permetin classificar-se per la cita olímpica del 2026”.

Per la seva part, Ancion se centrarà en la prova de Relleus. Enguany serà el seu primer any de categoria absoluta, cosa que li comportarà haver de fer la pertinent adaptació, i tot i que no descartarà fer les altres proves, buscarà l’aprenentatge ràpid al costat d’Olm.

En darrer lloc, Casanovas també fa el salt a la categoria absoluta, amb el que això comporta. Malgrat que és especialista en la prova Vertical, no deixarà de banda ni l’Esprint ni tampoc l’Individual.

Copa d’Espanya a Espot

El mateix cap de setmana que la Copa del Món, es portarà a terme, a Espot, la Copa d’Espanya d’esquí de muntanya on competiran Adrià Bartumeu, Miquel Naudí, Adrià Isal i Joan Lluch. Els acompanyarà el tècnic Xavier Comas.