Oriol Busquets es converteix en el primer reforç tricolor

A poc més d’una setmana per cloure el mercat de fixatges d’hivern, l’FC Andorra té gairebé tancat el primer reforç. Així ho ha avançat un mitjà del país i posteriorment EL PERIÒDIC ho ha pogut confirmar. Es tracta d’Oriol Busquets, migcampista català que arribarà procedent de l’Arouca portuguès, on aquest curs no ha disputat cap minut.

Nascut a Sant Feliu de Guíxols i format al planter del Barça, va anar escalant categories fins a arribar a Segona B i posteriorment assolir l’ascens a Segona Divisió sota les ordres de Gerard López. L’any de debut a la categoria de plata del futbol espanyol també ho va fer amb el primer equip culer –partit de Copa del Rei davant el Múrcia–. Dues temporades més tard va marxar cedit al Twente holandès, on va disputar 23 partits entre Eredivisie i copa local abans de tornar un curs més a la Ciutat Comtal fins a finalitzar contracte.

Després va fer les maletes cap a Clarmont d’Alvèrnia per jugar a Ligue 1, tot i que també va defensar la samarreta del segon equip. Només van ser 12 matxs i al juliol del 2022 va signar amb l’Arouca, on ha anat perdent protagonisme. Durant el seu primer curs amb els lusitans va disputar 29 duels, mentre que al segon van ser 24 –dos d’ells de classificació a Conference, fita que no van assolir caient a tercera ronda contra el Brann–. I enguany no ha disputat cap minut. Dels 18 partits jugats de la Primeira Liga només ha estat suplent als tres primers. A la resta no ha estat convocat.

La seva posició natural és la de pivot, però també pot desenvolupar-se com a mig centre o fins i tot com a central.