Margot Llobera es retira del motor i torna al futbol amb l’FC Santa Coloma

Margot Llobera ha anunciat la seva retirada del món competitiu de motor després de consolidar-se com a una referent. Ha estat pilot de motociclisme assolint grans resultats –sobretot d’enduro–, com també ho ha fet com a copilot, destacant la seva participació en el Ral·li Dakar juntament amb Albert Llovera i en el Ral·li Jameel acompanyant una periodista saudita. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’actual presidenta de l’Andorra Esports Clúster compareixerà en roda de premsa, en principi, el dimarts vinent dia 11 per exposar els motius de la seva retirada i del futur que l’espera.

Així mateix, EL PERIÒDIC pot confirmar que Llobera tornarà al futbol després de deixar-lo abans d’endinsar-se al món del motor, durant la seva etapa universitària. Es desenvolupava com a defensa i va ser una de les pioneres dins la primera selecció femenina –aquella que l’any 2014 va ser present per primera vegada en un sorteig previ d’un Preeuropeu– i ja té la fitxa feta amb l’FC Santa Coloma, actual líder de la lliga. La tricolor, cal recordar, va jugar sis partits amb el combinat nacional durant els inicis del conjunt, entre el 2014 i el 2015.