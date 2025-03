Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra vol continuar fent de l’Estadi Nacional un fortí i accedir d’una vegada per totes al play-off

Els tricolor, amb els deures fets després de l'empat a Amorebieta, rebran el diumenge a l'Arenteiro, vuitè classificat amb dos punts menys

Amb els deures fets després de l’empat a Amorebieta, l’FC Andorra vol mantenir el bon estat de forma, especialment a l’Estadi Nacional, i col·locar-se, d’una vegada per totes, al play-off. “Ha estat una setmana especialment bona. Veiem l’equip molt endollat, amb molta predisposició, actitud i encert per estar a l’11”, ha comentat aquest matí el tècnic tricolor, ‘Beto’ Company. Els de la Baixada del Molí són sisens a un punt del cinquè classificat, el Barakaldo, i són conscients que un triomf els deixaria gairebé dins el top5. “Hi volem ser-hi, però de res serveix si no t’hi quedes”, ha dit el vallenc, afegint que per això necessiten ratxes de partits sense perdre, “incloent victòries”.

El punt d’inflexió arriba aquest diumenge contra l’Arenteiro (12.00 hores), que encadena tres jornades sense guanyar i és vuitè amb dos punts menys que els pirenaics. Un empat i dues derrotes és el balanç, la darrera el passat cap de setmana contra la Ponferradina per la mínima. “És un conjunt que vol jugar, que vol ser combinatiu i portar la iniciativa”, ha valorat Company, incidint que el d’O Carballiño és el millor conjunt de la categoria encadenant dues passades verticals. L’entrenador també n’ha destacat la qualitat ofensiva, sobretot amb el veterà David Ferreiro. “Serà un matx difícil i volem vèncer. Allà vam encaixar una derrota dura i dolorosa (3-0), i volem continuar fent del Nacional el fortí que està sent”, ha afegit.

Parlant precisament d’aquesta instal·lació, cal recordar que avui hi juga el combinat nacional davant Letònia, per la qual cosa la gespa es podria veure malmesa de cara el diumenge. De totes maneres, Company s’ha mostrat convençut que “jugarem a un terreny de joc millor del que hem jugat molts dies”, tot deixant clar que “la selecció nacional ha de jugar a l’Estadi Nacional […] Ho entenem i respectem al 100%”.

Segurament no podrà comptar amb Josep Cerdà: “Està al límit. Possiblement entri a la convocatòria, però no sabem fins a quin punt podrà estar disponible”. Ara bé, César Morgado, qui ahir va rebre l’alta, sí que estarà.