L’FC Andorra vol arribar a l’aturada nadalenca amb victòria

La temporada passada van compartir Segona Divisió i el seu respectiu descens. I aquest diumenge (15.30 hores) l’FC Andorra i l’Amorebieta es tornaran a veure les cares després de fer-ho per última vegada el març passat al Nacional, en un partit en el qual una única diana d’Unai Bustinza al 88′ va donar els tres punts als bascs per acabar d’esfondrar el llavors conjunt d’Eder Sarabia. Ara, però, la dinàmica de tots dos equips és ben diferent, i després de la patacada a Vigo, els tricolor tenen la victòria entre cella i cella abans d’encetar l’aturada nadalenca.

Els de Biscaia són últims del grup 1 de la Primera Federació amb 15 punts, 10 menys que els pirenaics, ara mateix vuitens. De totes maneres, l’actual dinàmica difereix un pèl d’aquesta posició a la taula, ja que en les darreres cinc jornades han assolit dues victòries – en sumen tres en tot el que va de lliga –, davant el Sestao i el Barça Atlètic, i un empat amb el Barakaldo. Aquests tres partits els han jugat a casa, i els dos restants han estat derrotes lluny del Nou Urritxe, contra la ‘Ponfe’ i el Sanse. Com a apunt, l’altre triomf també va ser al seu feu, mentre que fora han vist la derrota en cinc ocasions i han empatat en tres.

Amb tot, Ferran Costa ha deixat clar que l’única opció per als seus passa per sumar els tres punts, encara més sabent que al Nacional encara no coneixen la desfeta. “Sento que hem d’afrontar el duel com si fos l’últim que juguem, concentrats en la victòria”, ha assenyalat el de Castelldefels, tot apuntant que es volen menjar el torró amb 28 punts i a les places de play-off. Ara bé, també sap que no serà plàcid assolir aquest objectiu. Precisament, de l’Amorebieta n’ha destacat el “molt experimentat” entrenador Natxo González – ha passat per la banqueta de conjunts com el Sant Andreu, l’Alabès, el Reus, el Saragossa, el ‘Depor’ o el Màlaga –, l’orde i el joc organitzat.

El català també ha esmentat que aquesta no és setmana “de fer balanços”. Ni del curs ni de l’últim duel a Galícia. Durant els 10 dies festius que tindran posteriors al partit del diumenge ja serà temps “per analitzar, entendre què ha passat i quines conclusions podem treure per créixer durant el segon tram de competició”.

En darrer lloc, i demanat per si se sent qüestionat al càrrec i les possibles crítiques, el tècnic ha assenyalat saber “per a què treballo cada dia i on vull posar aquest equip”. “Sé que com més a prop estem de l’objectiu més fàcil és tenir una valoració positiva, i en el moment que ens allunyem d’aquest ja no ho és tant. També sé que arribo cada dia molt d’hora i marxo molt tard, i no guanyar em lleva la son perquè tinc molt clar perquè estic aquí”, ha finalitzat.