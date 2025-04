Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra recupera la cinquena plaça pendent a millorar el ritme en les primeres parts

Queden set jornades per cloure la competició i el pròxim duel dels pirenaics és contra un rival directe, el Sanse, aquest diumenge

Ja va dir ‘Beto’ Company a la prèvia del matx que si el guanyaven entrarien al play-off. I no es va equivocar. Un simple 1-0 davant el Tarassona, juntament amb l’empat del Barakaldo i la derrota del Zamora, ha tornat a l’FC Andorra a la cinquena posició i amb 47 punts, a tres del segon classificat. “Soc incapaç de saber si ha estat millor la primera o la segona part”, va celebrar el tècnic tricolor en la roda de premsa posterior al partit, destacant sobretot la defensa dels seus. Ara bé, el de Valls també va reconèixer que estan cercant alternatives perquè les primeres parts “no siguin planes”.

“A vegades tenim la sensació que ens encallem i no trobem ritme de pilota […] Entenem que a les primeres meitats la gent té més energia, però si no els movem i els fem cansar, a la segona poden estar defensant tota la vida”, va incidir en aquest sentit, deixant clar que la solució a aquesta millora de ritme “no és jugar més directe”.

Queden només set jornades per cloure la competició, i el pròxim duel dels pirenaics és un dels tres contra rivals directes. En aquest cas visitarà el Sanse, el filial de la Reial Societat, aquest diumenge a les 15.30 hores. Els de Sergio Francisco ocupen el quart lloc a la taula, amb un punt més que els andorrans, i no vencen al seu feu des del passat 1 de febrer, quan es van imposar per 3-0 al Barça Atlètic. Els altres dos partits són contra el Nàstic (04/05) i la Cultural (24/05).