L’FC Andorra farà un estatge de tres dies a Olot

L’FC Andorra estrenarà el 2025 amb una petita estada de tres dies a Olot per preparar el primer partit de l’any. Així, el conjunt dirigit per Ferran Costa marxarà cap a la capital de la Garrotxa el 2 de gener on s’exercitarà a les instal·lacions de Royal Verd fins al dissabte dia 4. Allà, l’equip aprofitarà per fer sessions dobles per arribar en el millor estat de forma possible al duel que tancarà la primera volta de la 1a RFEF al camp de l’Arenteiro.

En marxa la campanya d’abonats de mitja temporada

Acabat l’any i tancada la primera volta a l’Estadi Nacional, des del club han llançat l’abonament de mitja temporada per a totes aquelles persones que vulguin sumar-se a la causa i gaudir dels darrers 10 partits a casa – més un possible play-off d’ascens –. Per tramitar l’abonament es pot fer ‘online’ o de manera presencial a les oficines del club (de dilluns a dijous de 09.00-13.00 i 14.30-18.30 hores i divendres de 09.00-15.00 hores). Com en l’abonament de temporada, aquest dona dret a tenir el carnet físic, descomptes en marxandatge i entrades, així com el descompte de renovació de cara a la temporada que ve.