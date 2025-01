L’FC Andorra es prepara per afrontar l’Arenteiro amb ambició i després d’una aturada “de molta feina”

L’FC Andorra reprèn la competició aquest divendres a les 20.30 hores contra l’Arenteiro, en un duel que promet ser intens i exigent per als d’Andorra la Vella. L’entrenador tricolor, Ferran Costa, ha valorat aquest retorn després de la pausa, destacant l’esforç i la preparació durant aquests dies per afrontar el desafiament.

Costa ha posat així en relleu la feina feta per l’equip durant les últimes setmanes. “Hem tornat amb molt de treball. La setmana passada vam passar tres dies a Olot, on vam fer dues sessions diàries, treballant molt el vídeo per analitzar el primer tram de competició”, ha explicat. Segons Costa, aquest treball ha servit per identificar aspectes a millorar i consolidar altres punts forts de l’equip.

L’entrenador català també ha recalcat la dificultat d’aquesta setmana curta, marcada pel llarg desplaçament a Arenteiro: “Hi ha moltes ganes de tornar a competir i de fer un molt bon partit fora de casa. Hem de millorar les nostres prestacions en les sortides i aquest és un bon moment per demostrar-ho”.

Pel que fa al rival, Costa ha elogiat la qualitat de l’Arenteiro. “És un equip que juga un futbol de molt nivell, molt ric tàcticament i amb jugadors diferencials. La seva proposta és molt clara, i penso que serà un partit amb una exigència altíssima per començar el 2025”, ha destacat.

Altrament, el mànager també ha assenyalat la complexitat que presenten els partits immediatament després d’una pausa competitiva, afegint-hi l’impacte del llarg viatge: “Els partits després de les aturades tenen certa complexitat per la inactivitat i perquè cada jugador necessita un temps diferent per recuperar el seu millor nivell. Per aquest motiu, hem d’estar molt alerta i activar-nos ràpid”.

D’altra banda, Costa ha elogiat al seu conjunt com un dels millors locals de la categoria: “Som el segon millor equip com a local”, insistint, al mateix temps, en la necessitat de millorar el rendiment fora de casa. “Fora estem lluny d’estar on ens agradaria. Si ho millorem, els nostres registres com a equip ho faran també i podrem encadenar més victòries”, ha subratllat el tècnic amb cert entusiasme.

Finalment, sobre l’estat dels seus efectius, el de Castelldefels ha posat en coneixement que César Morgado està en procés de recuperació després d’una llarga inactivitat. “Porta molt poques sessions amb el grup. Té l’alta mèdica, però estem treballant perquè recuperi el seu millor nivell tan aviat com sigui possible”. També ha valorat l’evolució de Lluís Ferran i ha destacat el potencial dels joves de l’equip. De manera que el partit contra l’Arenteiro serà una prova de foc per a l’FC Andorra, que buscarà començar l’any amb bon peu i sumar de tres en un desplaçament complicat i directe.