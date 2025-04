Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra és el millor local del Grup 1 de la Primera Federació i el tercer de tota la categoria

En 16 partits a l'Estadi Nacional, els tricolor han fet 26 dianes i només n'han rebut 11 per signar la millor diferència de gols del grup

La victòria per la mínima contra el Tarassona ha suposat més aspectes per a l’FC Andorra que tornar a situar-se entre els cinc primers classificats, i és que també s’ha convertit en el millor local del Grup 1 de la Primera Federació. Bé, aquesta és una fita en la qual ha estat orbitant durant tot el curs, tot i que no la va acabar assolint fins diumenge passat. A més, el tricolor és el tercer millor conjunt al seu feu si ens fixem en les estadístiques de tota la categoria, encapçalades, en aquest sentit, pel Mèrida.

Els ara homes de ‘Beto’ Company –en aquell moment ho eren de Ferran Costa– van cloure la primera volta de la competició fent mèrit de la seva fortalesa a l’Estadi Nacional, ja que no hi van perdre cap partit per signar cinc victòries i quatre empats. La primera i de moment única desfeta va arribar amb l’obertura de la segona volta, quan el Bilbao Athletic va vèncer per 0-2 en el que va suposar el cessament definitiu del de Castelldefels, al gener. És així com els pirenaics encapçalen la taula dels millors locals del Grup 1, sent els únics en haver perdut només una vegada i sumant fins a 33 punts. Just per darrere es troben l’Unionistas, amb 32, i la Cultural, amb 31.

Per a assenyalar dades en aquests 16 duels de l’FC Andorra com a local, han fet 26 gols a favor i només n’han rebut 11 en contra, la millor diferència del grup. En afegit, en els matxs a la infraestructura de la Baixada del Molí es fan 2,3 gols de mitjana –important recordar el 7-2 contra l’Osasuna–, tot i que els partits que han acabat superant la xifra de dues dianes és només del 19%.

Ara bé, tal com s’ha esmentat, en tota la Primera RFEF hi ha dos equips que milloren els registres dels pirenaics com a locals. I tots dos es troben a l’altre grup. Són el Mèrida i el Ceuta, amb 16 partits cadascun. Els de la capital d’Extremadura sumen fins a 35 punts al Romano José Fouto, on han vençut 10 matxs, n’han empatat cinc més i només n’han perdut un –un 1-4 contra el Múrcia–. A la classificació, ocupen el cinquè lloc amb 48 punts.

Per la seva part, els de la ciutat autònoma situada a l’Àfrica són els primers del Grup 2 amb 53 punts. A l’Alfonso Murube n’han signat 34, amb les mateixes dades que els de Sergi Guilló, però amb una derrota més en comptes d’un empat.