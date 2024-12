L’FC Andorra descarta fer un estadi amb la voluntat de quedar-se al Nacional

Després de la desfeta extraesportiva en relació amb els terrenys de Borda Mateu i la seva propietat, l’FC Andorra ha descartat, almenys temporalment, construir un estadi al país des de zero. Així ho ha assenyalat la directiva del club aquest matí durant l’esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació, considerant que el Principat té prou instal·lacions per acollir tots els esports. Això sí, han apuntat que aquestes s’haurien de millorar.

Fins al moment i des de fa quatre anys, l’entitat tricolor juga a l’Estadi Nacional. Cal fer memòria que a principi de curs el Govern va fer un repartiment d’aquesta infraestructura segons el calendari, donant preferència a la federació de futbol i a la de rugbi. A més, amb els Jocs dels Petits Estats de l’any vinent es vol canviar la gespa per col·locar una d’artificial. És a dir, els factors compliquen la continuació de l’FC Andorra, i tot apunta que serà el seu darrer any a la capital.

De totes maneres, i preguntats per on creuen que haurien de jugar la temporada vinent tot i lamentar que la realitat aboca a no ser així, els mandataris del club han deixat clar que al Nacional. En cas que no es pugui complir aquest desig, l’alternativa serà l’estadi que la FAF està construint a Encamp i que hauria d’estar enllestit a mitjans de l’any vinent. En aquest sentit, han destacat les bones relacions entre l’entitat tricolor i la federació andorrana, i han apuntat que es reuniran després de les festivitats per continuar les negociacions.

L’estat de l’equip

Durant l’esmorzar també s’ha tractat l’actual dinàmica de l’FC Andorra, molt irregular tenint una de les millors plantilles de la categoria. Malgrat això, la directiva continua amb l’objectiu de cloure el curs al play-off i manté la confiança en Ferran Costa. D’altra banda, i de cara el mercat d’hivern, no descarten alguna incorporació per reforçar un equip que ja consideren bo. La posició principal és la de migcampista ofensiu per poder suplir la baixa d’Alberto Solís, tot i que tampoc veuen amb mals ulls l’arribada d’un lateral i un davanter. Pel que fa a les baixes, cap jugador ha demanat sortir, per la qual cosa no es preveu gaire moviment.

El rugbi de 7, entre Encamp i Ordino

Durant la trobada del Govern amb els mitjans d’aquest matí, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha recordat que l’Executiu destinarà 135.000 euros a la reforma de l’Estadi Comunal per donar resposta a les demandes fetes per la FAA, principalment a la reforma del tartà “o totes aquelles necessitats que tingui la federació”. Així mateix, ha apuntat que estudien millorar les graderies de Prada de Moles o del CTEO de cara els Jocs dels Petits Estats i el rugbi de 7, ja que aquest esport està previst dur-lo a terme a Encamp, tot i que encara estan pendents de prendre una decisió sobre si es farà a Ordino.