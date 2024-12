Lezkano fa un clam a la regularitat

El MoraBanc Andorra clourà l’any a casa (demà a les 20.45 hores) contra un dels punters de la categoria, La Laguna Tenerife d’un vell conegut com és Giorgi Shermadini. El balanç dels tricolor, sobretot a casa, no és positiu – tres derrotes consecutives –, i es volen refer abans d’encetar el 2025. Per això, Natxo Lezkano ha deixat clar aquest matí que han de ser més regulars. “Veurem si som capaços de ser la nostra millor versió, sobretot durant més minuts dels que ho estem sent ara”, ha apuntat el tècnic, afegint que tot i estar competint molt bé, no ho estan fent durant els 40 minuts, “i així en aquesta lliga no tens res a fer”.

Si el repte de per si ja és prou difícil, encara se li complica més als pirenaics, ja que no podran comptar ni amb Nacho Llovet, ni amb Shannon Evans ni amb Rafa Luz. “Lamento dir que en cap partit podem comptar amb tots els jugadors, però està sortint així la temporada”, ha dit el de Portugalete, reconeixent que les lesions estan sent un llastre important. Però, en principi sí que estarà disponible Jerrick Harding, qui no va jugar al Palau l’anterior cap de setmana.

Envers el rival, Lezkano ha assenyalat que el canari és un conjunt que fa molt de temps que està a la part alta de la classificació, “amb una base de jugadors i un cos tècnic de molt alt nivell i qualitat que es coneixen a la perfecció”. A més, ha destacat que el de Txus Vidorreta és l’equip que millor juga a mitja pista i en l’aspecte ofensiu: “Sempre et porta on vol, tot marcat per excel·lents bases, dels millors de la lliga”.

De totes maneres, el Tenerife, quart a l’ACB, suma dues derrotes en els darrers dos partits com a visitant – Badalona i Màlaga –, i per a fer-los front, l’entrenador basc ha apuntat que no han de tenir molt alts i baixos: “Passi el que passi, que estem dins el matx”. “Hem d’equivocar-nos molt poques vegades perquè sinó t’ho castiguen”, ha indicat en darrer lloc Lezkano.