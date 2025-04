Esquí alpí

L’Esparver acull dos gegants FIS amb tres podis per a l’equip nacional femení

Demà no hi haurà cursa per la previsió de neu i la competició es reprendrà el dijous amb l’eslàlom dels Campionats d’Andorra

A causa de les previsions de neu per a demà, la pista Esparver ha acollit avui dos gegants FIS en què l’equip nacional femení ha assolit tres podis, amb victòria d’Íria Medina i tercera posició de Carla Mijares en una de les curses, i una tercera de Clàudia Garcia en l’altra. En la primera cursa femenina de la jornada, Garcia ha estat tercera amb 2’16.69, a 0.45 de la victòria, que ha estat per a l’espanyola Lisa Vallcorba, mentre que segona ha estat la italiana Maria Sole Antonini. Amb la tercera plaça, Garcia ha marcat 30.45 punts FIS que milloraran lleugerament els seus actuals 30.83. De fet, el gegant d’avui és la seva millor cursa de la temporada, la qual farà mitjana amb els 30.76 que va fer a la victòria de Font Romeu del passat febrer. Així mateix, Medina ha acabat quarta amb +0.57 i guanyant la segona mànega, mentre que Mijares ha finalitzat novena. També ha completat la cursa l’andorrana Ingrid Xandri, 23a. A la segona, Medina ha estat la guanyadora amb un crono de 2’14.92, marcant 32.34 punts FIS que, això sí, no milloren els seus actuals 31.29, però es queda bastant a prop. Vallcorba ha estat segona, amb Mijares tancant el podi i signant 38.40 punts FIS, que tampoc milloren els actuals 37.84. També ha acabat Xandri, 15a, i Garcia, qui a la primera mànega feia el tercer temps però a la segona s’ha sortit del traçat. En la primera cita masculina, Àlex Rius ha estat el millor andorrà amb el setè lloc amb 2’12.51, a 3.08 del guanyador, l’italià Davide Leonardo Seppi. Així mateix, han entrat també al top10 Èric Ebri, qui ha estat novè, i Maià Font, desè. També han finalitzat Xavier Cornella, qui ha estat 14è, Pirmin Estruga 17è, Pere Cornella 18è, Marc Fernàndez 21è, Carlos Salinas 30è, Biel Martínez 41è, i Arnau Giribet 42è. En la segona, Rius ha tornat a ser el millor tricolor repetint setena plaça, amb un crono de 2’10.61, a 2.49 del guanyador, que ha estat el també italià Alessandro Pizio. Igualment, Ebri ha acabat novè, mentre que 11è ha finalitzat Cornella, 13è Estruga –ha marcat 58.32 punts FIS quan en té actualment 63.53–, 17è Cornella, 24è Jordi Rogel, 27è Martí Llort, 30è Salinas, 31è Marcel Pérez, 33è Marc Delgado, 36è Èric Mitjana, 43è Jordi Giribet, 44è Martínez i 45è Arnau Giribet. Una vegada disputats aquests dos gegants FIS, demà no hi haurà cursa per la previsió de neu i la competició es reprendrà el dijous amb l’eslàlom dels Campionats d’Andorra, mentre que el divendres es farà el primer eslàlom FIS i dissabte el segon.

