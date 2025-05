Sector Grandvalira

La pista Àliga serà una parada de la pròxima Copa del Món d’esquí alpí femenina de velocitat

El circuit del proper any contempla el pas per 20 seus diferents i el Tarter tindrà l'honor d'albergar una cursa de descens i una de supergegant

El sector El Tarter de Grandvalira acollirà la Copa del Món d’esquí alpí femenina de velocitat els dies 28 de febrer i 1 de març del 2026. Una informació que ha confirmat aquest migdia la Federació Internacional d’Esquí (FIS) durant la reunió anual de primavera que ha organitzat a la localitat portuguesa de Vilamoura. De forma que el circuit blanc torna a Andorra amb una parada a la icònica pista Àliga amb una prova de descens i una de supergegant. En aquest sentit, els atletes comptaran amb dues jornades d’entrenament prèvies a les curses.

Convé esmentar que la Copa del Món donarà el tret de sortida a Sölden (AUT) el 25 d’octubre i finalitzarà a Lillehammer (NOR) el 25 de març. En total, seran 20 les seus escollides per rebre a les millors esquiadores del moment i 37 les competicions de les diferents disciplines que es disputaran la pròxima temporada 2025-26. La d’Andorra serà així la 17a aturada en el calendari i se celebrarà posteriorment als Jocs Olímpics de Milà-Cortina.

Des del capdavant del Comitè Organitzador, David Hidalgo ha rebut amb satisfacció tornar a l’elit per “tornar a demostrar la nostra capacitat d’organització amb dues proves de velocitat, que sempre tenen un plus d’exigència, i acollir a les millors esquiadores del món”. Al seu torn, Carles Visa, gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha precisat el següent: “Estem molt contents que Andorra torni a la màxima categoria de l’esquí alpí. Aquestes curses ofereixen la possibilitat a les nostres millors esportistes, en aquest cas, la Cande Moreno i la Jordina Caminal, de poder participar i per què no, fer un bon resultat aprofitant el factor pista”, ha esgrimit.

Val a dir que Grandvalira ja va albergar l’any passat i enguany dues cites importants com han estat la Copa d’Europa masculina 2 GS (durant el passat febrer i a la pista Avet de Soldeu), i al mateix escenari, un any enrere, la Copa del Món femenina. Finalment, per atendre les diferents reunions convocades per la FIS a Vilamoura, s’ha desplaçat una delegació andorrana formada pel director general de la Copa del Món, David Hidalgo i el director esportiu, Santi López, així com el gerent de la FAE, Carles Visa, i el director esportiu, Roger Vidosa.