Natació

La FAN completa una estada al Pas de la Casa amb presència de part de l’equip dels Jocs dels Petits Estats

El director tècnic de la federació destaca el treball en alçada i assegura que estan "molt ben preparats" per afrontar la cita

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha completat una estada de treball al Pas de la Casa amb una part de l’equip que representarà Andorra als pròxims Jocs dels Petits Estats. La concentració, segons han informat, ha comptat amb la presència de nedadors destacats com Aleix Ferriz i Tomàs Lomero, integrants de la delegació nacional.

Precisament Ferriz ha comentat que, malgrat la dificultat inicial d’adaptar-se a l’alçada, les sensacions han millorat notablement: “Ara em trobo molt bé, estic entrenant amb més normalitat i agafant més fons”. Lomero, per la seva part, ha remarcat la qualitat de les condicions d’entrenament: “L’alçada, les instal·lacions i la logística ens han permès fer una feina molt completa que ens dona un plus per competir”.

En darrer lloc, el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, ha valorat molt positivament l’estada: “L’equip ha entrenat molt i molt bé. Tota la logística al voltant del centre ha estat fantàstica i el treball en alçada s’ha assimilat de manera excel·lent. Estem molt ben preparats per afrontar els Jocs”. “És fonamental que júniors i sèniors treballin junts i generin complicitat, aquesta comunió és clau per al creixement del grup i el rendiment col·lectiu”, ha afegit en referència a la importància de la convivència.