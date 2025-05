Muntanyisme

La Casamanya Extrem ja compta amb gairebé 100 inscrits i confia arribar per primera vegada als 300

L'organització fa una crida a institucions i privats per integrar-se dins la Copa d'Espanya, cosa que enguany ha estat impossible pel pressupost

La Casamanya Extrem, la cursa vertical que s’organitza des del 2014 i que enguany es disputarà el 7 de juny, ja compta amb gairebé un centenar d’inscrits de 14 països diferents. Aquesta xifra, segons ha apuntat un dels organitzadors, Pau Pellicer, es deu a una novetat introduïda aquesta edició, la inscripció anticipada a preu reduït. Amb aquesta premissa, els promotors de la cita confien arribar a les 300 persones, una dada que busquen des dels darrers anys i que encara no han pogut assolir.

Pellicer ha recordat que al voltant del 70% dels participants són forans, i que de mitjana la xifra total és d’entorn els 250. En aquest sentit, el gerent de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Ludovic Albós, ha confirmat l’assistència d’Ariadna Fenés, Arnau Soldevila, Marc Gasa i Samu Ponce, tot assenyalant la importància de l’esdeveniment per la captació de talent i per conformar la selecció nacional (sènior i jove) que participarà posteriorment en el Campionat del Món o d’Europa.

Com en anteriors ocasions, la cita comptarà amb tres circuits – Casamanya Extrem, Casamanya Classic i Casamanya Mini -, i formarà part per segon any consecutiu del VK Open Championship, el circuit mundial de la Federació Internacional de Skyrunning. També s’integrarà per tercera vegada a la Copa Catalana de Curses Verticals, i a la Copa de Curses de Muntanya d’Andorra i la copa nacional de Curses Verticals.

En relació, i com a objectiu de cara els pròxims temps, Pellicer ha reconegut que la voluntat és integrar-se també dins la Copa d’Espanya de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). “L’any passat vam passar el procés d’homologació, assignada per quatre anys, però enguany no en formem part pel pressupost”, ha comentat. Aquest suposa uns 10.000 euros de més, una xifra que a l’organització “se’ns escapa”. Per aquest motiu, han fet una crida a institucions i privats per intentar assolir-la pròximament.

Per la seva part, un altre dels organitzadors, Dani Marín, ha fet un context internacional pel que fa a la participació. Ha destacat que els inscrits a la Casamanya Extrem de l’any passat van arribar a ser 165 (mitjana femenina del 32%), quan la mitjana en les proves verticals d’arreu del planeta és de 126 (23% femenina). És a dir, que l’ordinenca està dins el top10 amb més participació. Així mateix, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha indicat que s’han implementat campanyes més extensives per dinamitzar la parròquia, com les promocions en allotjaments. En darrer lloc, durant la roda de premsa s’ha recordat el vessant solidari repetint amb la Fundació Kailash Home per als infants de l’Himàlaia.