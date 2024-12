La base, l’eix principal del nou projecte de la FAC

La Federació Andorrana de Ciclisme ha presentat aquest matí al Bici Lab el seu projecte pels pròxims quatre anys. Encapçalat per la presidenta, Carolina Poussier, l’acte ha comptat amb el cònsol major de la capital, Sergi González; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; el president del COA, Xavier Espot Miró; el nou director general de la federació, Eduard Barceló, i el responsable de l’equip femení i de la base d’aquesta, Martí Cerdà. Durant la sessió, s’ha apuntat que la nova estratègia se centra en quatre eixos, sent la base el més important.

“Posarem tota l’energia en la reactivació de la base”, ha apuntat Poussier, indicant que aquest és un objectiu a llarg termini. En aquest sentit, Cerdà ha fet esment que es desenvoluparà un programa integral per als ciclistes menors de 14 anys que funcionarà sota dues premisses. La primera serà fomentant la participació i els hàbits saludables entre aquests menors, mentre que la segona serà amb la preparació i la iniciació a la competició principalment al voltant dels 13 anys, edat en la qual la FAC s’ha fixat que no hi ha continuïtat de les llicències federatives.

El segon eix del projecte és envers l’esport d’elit. En aquest sentit, es posarà en marxa el programa CARE (Ciclisme d’Alt Rendiment i Elit), el qual dividirà els esportistes, les competicions i el tipus de suport en tres nivells. El tercer pilar són les relacions institucionals: potenciant-les, col·laborant amb clubs i federacions nacionals i internacionals i ampliant les relacions amb l’UCI i la UEC. En darrer lloc, la quarta pota de la cadira gira envers la sostenibilitat i l’impacte social.

D’altra banda, cal destacar que hi haurà un eix transversal que tocarà a la vegada els quatre citats, i és el de la formació, tant a la base com a l’alt nivell. I és que a banda de fer una capacitació a monitors, entrenadors i tècnics, la presidenta de la FAC ha destacat que es formarà de forma gratuïta a tots els corredors mentre estiguin sota el paraigua de la federació.

Els Jocs dels Petits Estats

Amb la mirada a una de les cites més importants del curs olímpic, la federació ja va deixar clar la intenció de portar el màxim nombre d’esportistes als Jocs dels Petits Estats d’Andorra de l’any vinent. Hi ha 24 places per cobrir les tres disciplines – contrarellotge, BTT i carretera –, i Poussier ha indicat que encara no hi ha cap llista tancada i que en esborrany hi ha 11 corredores en categoria femenina. Seria la xifra més alta de la història del país, ja que fins al moment només s’ha tingut representació amb una atleta a Liechtenstein 2011 i una a San Marino 2017.

Cerca d’infraestructures

Més enllà d’un problema amb la base, la FAC també reconeix que no hi ha prou infraestructures al país. En relació amb això, Poussier ha comentat que tenen algunes idees sobre la taula, malgrat que no ha volgut desvelar quines, per pactar amb cada parròquia un espai per a la pràctica del ciclisme.