Esquí alpí

Joan Verdú tanca el curs de gegant sense acabar les finals de la Copa del Món de Sun Valley

L'andorrà no ha pogut acabar la segona mànega, assolint el quart lloc en la primera, en enganxar-se amb una de les primeres portes

Va dir que volia fer una bona cursa per acabar la temporada de gegant de la millora manera. Però no ha pogut ser. Joan Verdú ha tancat les finals de la Copa del Món de Sun Valley (Estats Units) sense poder acabar la segona mànega després d’haver estat quart a la primera.

L’andorrà ha fet una declaració d’intencions a la primera baixada. Sortint amb el dorsal 16, ha estat quart després de signar un temps d’1’11.15, a només +0.80 del primer classificat, en aquest cas Loïc Meillard. Per darrere del suís, el brasiler Lucas Braathen (+0.53) i el noruec Henrik Kristoffersen (+0.65), en segona i tercera posició, respectivament. Més en detall, l’esquiador pirenaic ha anat de menys a més, ja que al primer parcial era el 10è, setè al segon i cinquè al tercer, tot per tancar a tocar de les tres primeres places.

Ja en la segona mànega, ha acabat ‘out’ només començar-la: no ha pogut superar les primeres portes en enganxar-se amb una d’elles, desequilibrar-se i quedant fora. De fet, no ha marcat crono ni pel primer parcial, com també ha fet el belga Sam Maes. El vencedor de la prova ha estat Meillard amb un temps total de 2’15.21, seguit pel seu compatriota Marco Odermatt (+0.95) i per Kristoffersen (+1.14).

Així doncs, Verdú ha tancat el curs de gegant amb quatre top10, a Val-d’Isère, Adelboden, Schladming i Kranjska Gora, i amb la 18a posició al rànquing de la Copa del Món de la disciplina que s’ha endut Odermatt, amb 153 punts.