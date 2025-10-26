Joan Verdú inicia la Copa del Món amb una 12a posició a Sölden i suma els primers 22 punts de la temporada

Joan Verdú ha debutat aquest diumenge a la Copa del Món d’esquí alpí amb una meritòria 12a posició al gegant de Sölden (Àustria), en una cursa marcada per la meteorologia adversa i la baixa visibilitat. L’andorrà ha completat les dues mànegues amb un temps total de 1.57.39, a 1.36 del vencedor, el suís Marco Odermatt, que s’ha imposat amb 1.56.03. El podi l’han completat l’austríac Marco Schwarz (+0.24) i el noruec Atle Lie McGrath (+0.27).
A la primera mànega, la sortida s’ha hagut de desplaçar més avall a causa del vent, i la visibilitat ha anat empitjorant amb el pas dels corredors. Verdú ha aconseguit un temps de 59.52, que l’ha situat en la 12a posició provisional, a +1.34 del millor registre d’Odermatt (58.18). “Estava complicat per la méteo, han baixat la sortida i justament la part de dalt és la que se’m dona millor en aquesta pista”, ha explicat. “M’he hagut d’adaptar a la poca visibilitat, sobretot al principi, que m’ha costat agafar ritme. Després, al mur, he anat intel·ligent, amb bones línies i sense prendre massa riscos, i a la part baixa intentant ser el més ràpid possible. Llàstima d’aquest inici de cursa, que no he notat bé el feeling”.
La segona mànega ha estat encara més complicada. La nevada s’ha intensificat i el vent ha obligat a ajornar l’inici en dues ocasions. Finalment, la prova s’ha pogut disputar a les 14.00 hores, amb Verdú sortint en la 19a posició. Ha tornat a marcar el 12è millor parcial (57.87), a +0.94 del millor temps, signat per l’austríac Raphael Haaser (56.93). Amb un crono final de 1.57.39, Verdú ha consolidat la 12a plaça.
“La méteo era molt difícil, també hi havia el canvi de marca, molts dubtes… Crec que faig un error molt greu a la segona mànega, quasi vaig a terra, però la resta era bastant correcta” – Joan Verdú
En acabar la cursa, l’esquiador andorrà ha fet una valoració positiva del seu debut. “Primera carrera de la temporada acabada, i era una situació especial. La méteo era molt difícil, també hi havia el canvi de marca, molts dubtes… Crec que faig un error molt greu a la segona mànega, quasi vaig a terra, però la resta era bastant correcta”, ha explicat. “Estic content perquè sé que encara puc donar més gas, però són punts molt importants. M’he proposat ser més constant i sòlid, no jugar-me-la tant, perquè la temporada passada em va costar molt car tants DNFs i zero punts. Aquesta pista mai se m’ha donat especialment bé, així que un P12 està bé. Seguim”.
Amb aquest resultat, Verdú suma 22 punts de Copa del Món i tanca amb bones sensacions el seu primer compromís de la temporada. “Són punts molt importants”, ha valorat el corredor, satisfet amb la solidesa de la seva actuació en unes condicions “molt difícils”. La Copa del Món d’esquí alpí es traslladarà ara als Estats Units, on Verdú afrontarà dues noves proves. La primera tindrà lloc a Copper Mountain el divendres 28 de novembre, amb mànegues a les 18.00 i 21.00 hores (hora andorrana). La segona cita serà a Beaver Creek, el diumenge 7 de desembre, amb el mateix horari. La competició tornarà després a Europa el dissabte 13 de desembre, amb el gegant de Val d’Isère (França).