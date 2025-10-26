Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Verdú, a la primera mànega de Sölden, aquest diumenge. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Joan Verdú inicia la Copa del Món amb una 12a posició a Sölden i suma els primers 22 punts de la temporada

L’andorrà supera una meteorologia adversa i valora positivament un debut marcat per la solidesa després de la passada temporada

Joan Verdú ha debutat aquest diumenge a la Copa del Món d’esquí alpí amb una meritòria 12a posició al gegant de Sölden (Àustria), en una cursa marcada per la meteorologia adversa i la baixa visibilitat. L’andorrà ha completat les dues mànegues amb un temps total de 1.57.39, a 1.36 del vencedor, el suís Marco Odermatt, que s’ha imposat amb 1.56.03. El podi l’han completat l’austríac Marco Schwarz (+0.24) i el noruec Atle Lie McGrath (+0.27).

A la primera mànega, la sortida s’ha hagut de desplaçar més avall a causa del vent, i la visibilitat ha anat empitjorant amb el pas dels corredors. Verdú ha aconseguit un temps de 59.52, que l’ha situat en la 12a posició provisional, a +1.34 del millor registre d’Odermatt (58.18). “Estava complicat per la méteo, han baixat la sortida i justament la part de dalt és la que se’m dona millor en aquesta pista”, ha explicat. “M’he hagut d’adaptar a la poca visibilitat, sobretot al principi, que m’ha costat agafar ritme. Després, al mur, he anat intel·ligent, amb bones línies i sense prendre massa riscos, i a la part baixa intentant ser el més ràpid possible. Llàstima d’aquest inici de cursa, que no he notat bé el feeling”.

La segona mànega ha estat encara més complicada. La nevada s’ha intensificat i el vent ha obligat a ajornar l’inici en dues ocasions. Finalment, la prova s’ha pogut disputar a les 14.00 hores, amb Verdú sortint en la 19a posició. Ha tornat a marcar el 12è millor parcial (57.87), a +0.94 del millor temps, signat per l’austríac Raphael Haaser (56.93). Amb un crono final de 1.57.39, Verdú ha consolidat la 12a plaça.

“La méteo era molt difícil, també hi havia el canvi de marca, molts dubtes… Crec que faig un error molt greu a la segona mànega, quasi vaig a terra, però la resta era bastant correcta” – Joan Verdú

En acabar la cursa, l’esquiador andorrà ha fet una valoració positiva del seu debut. “Primera carrera de la temporada acabada, i era una situació especial. La méteo era molt difícil, també hi havia el canvi de marca, molts dubtes… Crec que faig un error molt greu a la segona mànega, quasi vaig a terra, però la resta era bastant correcta”, ha explicat. “Estic content perquè sé que encara puc donar més gas, però són punts molt importants. M’he proposat ser més constant i sòlid, no jugar-me-la tant, perquè la temporada passada em va costar molt car tants DNFs i zero punts. Aquesta pista mai se m’ha donat especialment bé, així que un P12 està bé. Seguim”.

Amb aquest resultat, Verdú suma 22 punts de Copa del Món i tanca amb bones sensacions el seu primer compromís de la temporada. “Són punts molt importants”, ha valorat el corredor, satisfet amb la solidesa de la seva actuació en unes condicions “molt difícils”. La Copa del Món d’esquí alpí es traslladarà ara als Estats Units, on Verdú afrontarà dues noves proves. La primera tindrà lloc a Copper Mountain el divendres 28 de novembre, amb mànegues a les 18.00 i 21.00 hores (hora andorrana). La segona cita serà a Beaver Creek, el diumenge 7 de desembre, amb el mateix horari. La competició tornarà després a Europa el dissabte 13 de desembre, amb el gegant de Val d’Isère (França).

Comparteix
Notícies relacionades
La Fira d’Andorra la Vella, un mirall del teixit econòmic del país
La 46a Fira d’Andorra la Vella tanca amb bones sensacions i reforça la xarxa entre associacions i ciutadania
El Comú d’Andorra la Vella tanca la 46a Fira amb 78.000 visitants i posa el focus en l’Espai Capital per al 2027

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Els de Plaza paguen cars els errors inicials i cauen a la pista d’un Sume Bilbao molt reforçat (81-71)
  • Esports
Un FC Andorra erràtic i passiu es veu superat per un Màlaga amb un home menys durant 40 minuts (4-1)
  • Esports
Joan Plaza vol que la competitivitat dels seus mostrada contra el Girona tingui continuïtat en tots els partits
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu