Joan Verdú es prepara per a afrontar la pròxima cursa de la Copa del Món

Paganella ha estat el lloc escollit per l’equip de Joan Verdú per realitzar els entrenaments previs a la següent cita de la Copa del Món, la qual es disputa a Alta Badia. Així, l’esquiador de la FAE es troba a pocs quilòmetres de l’escenari de la carrera preparant els últims detalls.

Segons ha explicat el seu entrenador, la idea inicial era fer dues jornades d’esquí a Paganella i després desplaçar-se a Alta Badia, on divendres al matí es realitzarà la sessió prèvia i a la tarda hi haurà el sorteig de dorsals. La cursa està prevista per al diumenge 22, amb la primera mànega a les 10.00 i la segona a les 13.30 hores.

Caminal, eliminada en el segon supergegant

Jordina Caminal no ha pogut completar el segon supergegant de la Copa d’Europa de Zinal (Suïssa). Tot i això, des de la FAE han explicat que les sensacions que ha deixat l’andorrana són molt bones. Caminal s’ha sortit del traçat durant la part alta en una porta complicada, però el balanç que fa el conjunt després de les quatre Copes d’Europa dels últims dies, St. Moritz i Zinal, en descens i supergegant, respectivament, és molt positiva.