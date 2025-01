Joan Verdú continua fent història amb un sisè lloc a Schladming

Durant la prèvia va deixar clar que tenia moltes ganes de la cita, i ho ha demostrat. Joan Verdú ha clos la Copa del Món d’Schladming (Àustria) en sisena posició, millorant la setena plaça assolida l’any passat i la 16a del 2023.

El tricolor ha tancat la primera mànega en 19è lloc, marcant un temps de 52.70 segons (+1.27) en una prova que per les condicions meteorològiques, principalment la pluja, ha abaixat la sortida entorn unes 10 portes. La primera posició ha estat pel suís Loïc Meillard amb un crono de 51.43 segons. “No he comès cap error, però m’ha costat una mica trobar el ritme amb aquesta neu”. Aquestes han estat les primeres paraules de l’esquiador andorrà després de la primera baixada, fent esment que les condicions no eren “les ideals”. “Ara tinc l’ocasió de sortir amb bones condicions a la segona –era el 12è– on intentaré donar molt gas i fer una bona remuntada”, ha completat.

I dit i fet. La segona mànega ha donat el tret de sortida a partir de les 20.45 hores, i Verdú s’ha millorat col·locant-se momentàniament en primera posició amb l’1’43.47 que ha signat. Però encara restaven els més ràpids de la primera baixada, i la primera plaça se l’ha acabat adjudicant el noruec Alexander Steen Olsen amb un crono d’1’42.75, seguit pel seu compatriota Henrik Kristoffersen (1’43.14) i el suís Marco Odermatt (1’43.35). “Estic molt content amb la segona mànega. He tret el meu millor esquí“, ha apuntat Verdú com a valoració, deixant clar que des de setmanes enrere “estic demostrant que estic esquiant a un nivell brutal”.

Setè top10 en Copa del Món

Amb aquest resultat, Joan Verdú ha signat el seu setè top10 en Copa del Món. El primer va arribar el desembre del 2023 a Val-d’Isère, on va ser tercer, després va ser cinquè a Alta Badia i setè a la mateixa estació d’Schladming. Posteriorment, per cloure el curs, va finalitzar segon a les finals de Saalbach, el millor resultat històric del país. Enguany, ha estat setè a Val-d’Isère i vuitè a Adelboden.