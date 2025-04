Futbol - Primera Federació

Jesús Clemente deixa clar que el partit contra el Nàstic de Tarragona “l’afrontem com una final”

L'FC Andorra afronta les darreres quatre jornades dins el play-off i procurant mantenir la bona versió que ha mostrat darrerament

Resten només quatre jornades per cloure una de les lligues més disputades dels darrers anys. Quatre matxs que l’FC Andorra afronta ja dins el play-off [cinquè amb 53 punts] i amb la voluntat de quedar-s’hi, i amb un primer escull contra un rival directe que se situa tercer amb només un punt més, el Nàstic de Tarragona. La cita serà aquest diumenge a l’Estadi Nacional, a les 15.30 hores. “L’afrontem com una final. És un partit molt important que pot marcar el que vulguem fer d’aquí al final”, ha indicat aquest matí Jesús Clemente, recordant que no només es tracta dels tres punts, també de l’average, ja que a la primera volta el resultat final va ser amb un empat a u.

A aquestes alçades del curs, el lateral ha assenyalat que es troben en un moment clau i que al vestidor han de procurar mantenir la bona versió que han mostrat darrerament. Ara bé, ha reconegut que els duels fora de casa són un “compte pendent” que tenen com a equip. “Hem de competir una mica millor”, ha asserit l’extremeny, fent referència que en l’anterior jornada lluny del Principat, contra l’Osasuna Promesas, “es va veure una altra cosa i d’aquí al final és com hem de competir”.

Els del Nou Costa Daurada visitaran la Baixada del Molí en bona dinàmica, amb només quatre derrotes en els darrers 15 matxs, però sense conèixer la victòria fora de casa des del passat febrer contra el Celta Fortuna. Des de llavors, lluny de terres tarragonines, tres empats i tres desfetes. “És un conjunt molt complicat, molt fort al darrere i molt ordenat que des del primer moment sap a què va”, ha comentat Clemente, afegint que els de Dani Vidal “no et deixen tenir ocasions amb facilitat”.

El Nàstic no vindrà sol

Tal com ha informat el club tarragoní, els seus aficionats han exhaurit les 200 entrades visitants per acompanyar-los contra l’FC Andorra. A més, i tenint en compte la rellevància del partit, han esmentat que intentaran gestionar-ne més per a aquelles persones que s’han quedat sense.

Entrenament a portes obertes

L’FC Andorra ha tingut aquest dimecres al matí l’entrenament a portes obertes a l’Estadi Nacional, on una centena d’aficionats s’han anat apropant durant diversos moments per veure als jugadors del primer equip en un entrenament oficial. Una iniciativa que, si bé no és el primer cop que es fa, ha tornat a ser una trobada entre tricolors plena d’emoció, il·lusió i felicitat. La sessió ha iniciat a les 10.30 hores sota la direcció de ‘Beto’ Company, en la qual s’han dut a terme des de partidets entre ells fins a blocs d’aclimatació tècnica. Un acte que també apropa als joves, molts d’ells amb el somni de ser futurs futbolistes professionals, a com es viu una jornada de preparació física abans d’un duel. En finalitzar, els jugadors de la banqueta pirenaics han repartit regals entre els assistents, així com han fet una ronda de signatures, fotos i, inclús, han pogut parlar amb alguns d’ells, informa l’ANA.

Dani Villahermosa fent-se un ‘selfie’ amb un aficionat. | ANA / E.M.

Els mini aficionats tricolor animant als jugadors durant l’entrenament. | ANA / E.M.