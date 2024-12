Irineu Esteve i Gina del Rio viatgen a Toblach per començar el Tour de Ski

L’equip nacional d’esquí de fons ja ha viatjat a Toblach (Itàlia), on aquest dissabte comença el Tour de Ski i on participaran Irineu Esteve, qui competirà a totes les curses, i Gina del Rio, qui només ho farà a les dues primeres, dissabte (esprint) i diumenge (15km ‘mass start’ en clàssic).

Primer, a Toblach

El Tour de Ski s’iniciarà a Toblach, cita amb les quatre primeres curses, el dissabte dia 28 a partir de les 12.00 hores amb les ‘qualis’ de l’esprint en lliure tant en homes com en dones. Les finals estan previstes a partir de les 14.30 hores. Toblach acollirà a més altres dues proves: el dissabte 29, els 15km ‘mass start’ en clàssic, que serà l’última cita amb Gina del Rio, amb sortida a les 12.30 per les dones i 14.45 hores pels homes. El dilluns 30 serà jornada de descans, per reprendre la competició l’endemà ja només amb Irineu Esteve amb els 20km individuals en lliure en homes a les 11.00 hores. El Tour de Ski tindrà una última cursa el dimecres dia 1 de gener, amb els 15km persecució en clàssic, en homes a les 10.30 hores.

L’últim bloc, a Val di Fiemme

El Tour de Ski deixarà Toblach per marxar a Val di Fiemme, també a Itàlia, per disputar l’últim bloc de curses. La primera carrera serà el dia 3, després d’un dia de descans, amb l’esprint en clàssic aquesta vegada. Les qualificacions seran a les 12.15 hores, mentre que les finals estan previstes per les 14.45 hores. L’endemà, 4 de gener, penúltima cita amb els 20km skiathlon (10km en clàssic i 10km en lliure), amb sortida en homes prevista per les 11.00 hores. Per acabar, per tancar el Tour de Ski, la mítica pujada a Alpe Cenis, amb els 10km ‘mass start’ en lliure, amb la sortida en homes prevista per les 14.15 hores.