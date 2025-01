Irineu Esteve, després de provar-se a Val di Fiemme: “És un traçat força guapo, però també molt exigent. Espero dur esquís ràpids”

El Tour de Ski ha deixat Dobbiaco per traslladar-se en aquests instants a Val di Fiemme, on es disputaran les tres últimes curses d’aquesta edició 2024-2025. Avui ha sigut un dia de descans pel fondista Irineu Esteve, qui ha aprofitat per fer una suau sessió d’entrenament només arribar a la pista de cursa de Val di Fiemme. “És molt guapa, divertida, però també molt dura”, ha fet saber l’andorrà. Val a dir que la jornada ha estat marcada pel trasllat d’una seu a l’altra amb un entrenament d’una hora i quart abans de dinar, per descansar així la resta del dia pensant en la cita que li espera demà, moment quan es reprèn el Tour amb un últim bloc de tres carreres.

“Trobo que és una pista molt guapa, molt divertida d’esquiar, però també molt dura. Veig que l’han canviat, és totalment nova respecte a altres anys. Els anys anteriors ens agradava bastant i aquest una mica més perquè és molt dura, hi ha una pujada molt llarga i això ens afavoreix, teòricament“, ha raonat avui Esteve. Respecte al traç de les baixades, el fondista concreta que “segueixen la mateixa línia que portaven”, i que en algun revolt complicat és on podria treure més avantatge. “Crec que ens afavoreix per a les nostres característiques, és força semblant a la de Milan-Cortina”, ha desprès, afirmant que espera tenir uns “esquís ràpids de klister”.

Demà divendres, 3 de gener, tindrà lloc la cursa esprint en clàssic que començarà a les 12.15 del matí amb les qualificacions. Les fases finals estan previstes a les 14:45 hores, on només entren els 30 millors d’aquestes rondes prèvies. El dissabte es durà a terme la cursa dels 20 km skiathlon (10 km en clàssic i 10 km en patinador), a partir de les 11.00 hores amb ‘mass start’. Ja en diumenge, el Tour es tancarà amb la pujada final Alpe Cermis en una jornada de 10 km de recorregut (tres de pujada), en patinador i ‘mass start’, la qual iniciarà a les 14.15 hores.

Quant a la cursa de demà d’esprint, Esteve efectua el següent raonament: “Serà un dia complicat, ens tocarà estar al darrere. Intentarem perdre els mínims segons possibles; si podem estar entre 15 i 17 segons perduts crec que seria una bona cursa. Haig de dir que avui no estava marcat i no conec el recorregut definitiu”.

Gina del Rio, llesta per la FESA Cup d’Oberwiesenthal

Després de l’experiència programada al Tour de Ski, amb dos dies de plena competició, Gina del Rio continuarà aquests dies treballant per disputar la FESA Cup (Copa d’Europa) de Oberwiesenthal (Alemanya), on correrà tant el dissabte com diumenge. Així, cal esmentar que la fondista andorrana ha estat entrenant a casa després del Tour de Ski, per viatjar ara cap a terres germanes per competir a la Copa d’Europa. Es tracta de dues jornades de competició: un esprint de 1,2 km el dissabte en clàssic, i el diumenge de 20 km en clàssic i ‘mass start‘.

En finalitzar aquestes curses, l’esportista marxarà a Lavaze a entrenar del 6 al 15 de gener, tot i que competirà el dissabte dia 11 a Val di Fiemme a una cursa esprint del Campionat d’Itàlia. Més tard, en culminar aquesta estada, el 16 viatjarà a Falcade, on competirà novament en FESA Cup: el divendres 17 de gener (esprint), dissabte 18 (10 km individual patinador) i diumenge 19 (15 km persecució en clàssic).