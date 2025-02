Handball School celebra un any de l’Escola Social Esportiva a Toliara

L’organització Handball School celebra que fa tot just un any va iniciar l’Escola Social Esportiva d’handbol a Toliara, al Madagascar, un projecte que consideren que “ha anat molt més enllà” de l’esport i s’ha convertit en una eina de transformació per a molts infants i joves. “Durant aquest temps hem vist com l’handbol es convertia en una oportunitat per créixer, aprendre i construir un futur millor”, han citat des de l’ens.

Com han dit, l’objectiu de l’escola sempre ha anat més enllà d’ensenyar jugar a aquest esport: “Des del primer dia hem treballat per transmetre valors fonamentals com el treball en equip, la disciplina, el respecte i la superació personal”. A més, gràcies a la col·laboració amb l’ONG Bel Avenir, han pogut formar educadors locals “assegurant així la continuïtat i sostenibilitat del projecte”, un suport clau per oferir un acompanyament de qualitat als infants i garantir que l’escola sigui un referent dins la comunitat. D’altra banda, cal recordar que cada nen i nena que forma part del centre rep suport en àmbits essencials com l’educació, l’accés a l’aigua i l’alimentació.

“Aquest primer any ens ha confirmat que el projecte té un gran potencial i que encara ens queda molt per fer”, han assenyalat des d’Handball School, tot afegint que volen continuar creixent, ampliar l’impacte i oferir noves oportunitats als més petits de Toliara.