Gina del Rio, 39a a l’esprint de la Copa mundial de Davos i avui, ni ella ni Esteve correran els 20 kms individuals

La fondista del Principat, Gina del Rio, va debutar ahir a la Copa del Món d’esquí de fons a Davos (Suïssa), obrint així la primera cursa de la temporada, a on va acabar en la posició 39 i que l’ha fet quedar fora d’accedir a les finals. Així, del Rio va completar l’esprint amb un crono de 2 minuts i 51 segons, a tan sols 12,41 segons de la primera plaça i a poc més d’un segon i mig d’igualar la 30a posició, la qual atorgava l’última plaça per acudir a les finals.

D’altra banda, i sabent que avui havien de córrer tant ella com Irineu Esteve els 20 quilòmetres individuals en clàssic a Davos, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha explicat aquest matí a través d’un comunicat que els dos esquiadors no competiran en “no trobar-se en condicions adequades”. Val a dir que els dos competidors anaven a sortir avui, primer Esteve a les 11.30 hores del matí en la categoria masculina i més tard, a les 14.00 hores ho anava a fer del Rio en la femenina. Tot s’ha acabat truncant i informant una hora i mitja abans de la cursa d’Esteve.

Convé apuntar que el fondista ha arribat a Suïssa després d’assolir tres top 30 de quatre curses a les carreres tant de Ruka com de Lillehammer i amb la confiança d’anar cada vegada per una mica més. L’objectiu d’aquesta cita, recorden des de la federació, és “continuar agafant el punt idoni de forma” per a la gran cursa marcada en el calendari del Tour de Ski. Per la seva part, Gina del Rio venia en forma després dels bons resultats aconseguits a la FESA Cup, amb una tercera posició i una victòria el passat cap de setmana a Schlinig. Cal recordar que l’esquiadora va debutar la passada temporada en la Copa del Món a Lahti (Finlàndia), quedant 21ª en esprint.