Erik Faura triomfa a la G2 de les Andbank GSeries amb només 17 anys

El Circuit Andorra-Pas de la Casa ha acollit la segona cita de les AndbankGSeries, una competició que va comptar amb un ple en cadascuna de les quatre categories disputades. Aquestes van reunir fins a 64 pilots de fins a sis nacionalitats diferents (andorrana, espanyola, francesa, turca i sueca).

Entre les diverses proves del cap de setmana, ha destacat la primera victòria d’Erik Faura a la categoria Giand. Amb només 17 anys, el jove pilot andorrà, que competeix amb els prototips de PCR Sport, ha aconseguit un triomf brillant en la seva segona participació al campionat. Aquest èxit el situa en segona posició de la classificació general, just darrere del líder, el també andorrà Sito Español.

La jornada de dissabte es va centrar en les categories Giand i Side by Side, amb noms de gran renom com Laia Sanz i Dani Sordo, aquest últim participant en mode d’exhibició. En un ambient de màxima competitivitat, Faura va brillar amb llum pròpia, mentre que Carlos Tatay, ex pilot de Moto3 i debutant en curses sobre gel, va demostrar una ràpida adaptació, assegurant-se la victòria en la Final A i el segon lloc general de la G2, darrere d’Erik Faura.

A la categoria Side by Side, la més nombrosa amb 22 participants, Jesús Cucharrera es va adjudicar la victòria i va escalar al lideratge de la classificació general. Maxime Emery, vencedor de la primera cita de les GSeries, i Nacho Gómez van completar el podi.