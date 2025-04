Esquí alpí

Èric Ebri, Pirmin Estruga i Marc Fernández, presents a l’últim gegant NJR d’Alpe Cermis

La pista Esparver serà l’escenari de les curses dels Campionats d’Andorra d’esquí alpí d'enguany, amb diferents curses des del dilluns vinent

Avui s’ha disputat l’últim gegant National Junior Race (NJR) d’Alpe Cermis, amb la presència dels joves de l’equip nacional: Èric Ebri, Pirmin Estruga i Marc Fernández. Fernández ha estat 24è amb un temps d’1’39.44, a 1.73 del millor crono, mentre que Ebri ha finalitzat 32è amb 1’41.04 i Estruga ha sigut 43è amb 1’42.23. El guanyador ha estat l’italià Marco de Zanna, amb 1’37.71.

Els Nacionals comencen dilluns vinent

La pista Esparver serà l’escenari de les curses dels Campionats d’Andorra d’esquí alpí d’enguany, amb diferents curses des del dilluns vinent, 14 d’abril. Per canvis d’última hora, el calendari inicial ha variat i, finalment, la cursa de supergegant que havia d’obrir la cita no es farà. Així doncs, la primera carrera serà el gegant, tant en categoria masculina com en femenina.

El calendari:

Dilluns 14: Gegant dels Nacionals

Dimarts 15: Gegant FIS

Dimecres 16: Gegant FIS

Dijous 17: Eslàlom dels Nacionals

Divendres 18: Eslàlom FIS

Dissabte 19: Eslàlom FIS