Emoció futbolera per l’inici de la Copa Constitució

La 33a edició de la Copa Constitució Valira Seguretat iniciarà aquest cap de setmana amb cinc duels que portaran rivalitat, futbol i espectacle a parts iguals. Una primera jornada copera que aterra després de l’aturada per Nadal en la Lliga Multisegur Assegurances i la Lliga UNIDA, però on ja s’ha demostrat que són dos tornejos diferents on pot passar qualsevol cosa.

El vigent campió de la Copa i la Multisegur, la UE Santa Coloma, obrirà l’edició demà dissabte davant el City Escaldes (20.30 hores). Dos equips que, si bé no estan passant pel millor moment en la competició regular, cercaran fins al final el pas a quarts. S’imposarà el jove talent andorrà amb un equip amb gran experiència i que ha demostrat més d’un cop la seva constància, resiliència i capacitat per guanyar a qualsevol rival. Per la seva banda, el projecte creat per Sebas Gómez vol arribar a consolidar-se en el futbol nacional. Una bona manera de fer-ho seria passant rondes en la Copa Constitució, però ben segur no ho tindrà gens fàcil. Entre ells, destaquen l’extrem Biel Gelabert i el migcampista Aaron Fernández, mentre que a les files de la UE ho fan els habituals Christian Garcia, ‘Chete’ i Eric Ruiz en la defensa; Pablo Molina, Andrés Mohedano i El Gazhaoui al mig del camp, i El Bakkali i David Virgili a dalt, els quals comptaran amb un reforç de luxe, el recentment incorporat ‘Cucu’ Fernández.

Pel que fa a la jornada de diumenge, estarà distribuïda en dos torns (12.00 i 16.00 hores) on es jugaran dos matxos per franja horària. L’actual líder de la Multisegur, l’Inter, rebrà a un Penya Encarnada que, tot i patir dues temporades amb alts i baixos, continua en la màxima divisió nacional. Simultàniament, dos rivals coneguts, l’Esperança i el Pas de la Casa, es veuran les cares fora de la lliga en un duel entre el cuer de la lliga i el finalista de la darrera edició del torneig. Finalment, i tancant la ronda inicial, l’Atlètic rebrà a l’Ordino, mentre que un recentment descendit Carroi s’enfrontarà al Ranger’s, equip ascendit en l’actual temporada que ja ha tornat a deixar empremta en la primera divisió.

Una ronda més avançats en el quadre de la Copa Constitució esperen al seu rival la Massana, l’FC Santa Coloma i l’Atlètic Amèrica, informa l’ANA.