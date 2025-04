Ciclisme de muntanya

El Quality Team, a la línia de sortida en el 20è aniversari de la Titan Desert

Ramon Aranda lluirà el dorsal número 20 com a reconeixement per ser l'únic corredor que ha participat en totes les edicions de la cita

La 20a edició de la Titan Desert, l’emblemàtica prova de MTB al Marroc, arrenca aquest dimecres, i un any més, l’equip Quality Team estarà present a la línia de sortida amb Joan i Pol Montaner, Lluís Nel·lo, Tavi Rocha i Ramon Aranda. L’edició d’enguany consta de sis etapes, amb prop de 600 quilòmetres i un desnivell acumulat d’uns 6.000 metres. To plegat, amb un recorregut que busca recuperar l’essència de les primeres edicions, amb protagonisme per a les zones més àrides del desert marroquí i noves etapes de navegació. La sortida tindrà lloc a Merzouga, l’1 de maig, i l’arribada serà a Erfoud, el dia 6.

Precisament Aranda lluirà el dorsal número 20 com a reconeixement per ser l’únic corredor que ha participat en totes les edicions de la cita des del seu inici. A més, cal recordar que ha completat altres proves de la marca Titan a Cuba, Almeria i l’Aràbia Saudita, sumant un total de 28 participacions. Així, el seu pròxim repte és finalitzar aquesta edició commemorativa i, a l’octubre, la d’Almeria, amb l’objectiu d’arribar a 30 participacions i superar els 15.000 quilòmetres Titan.