El protocol de la federació de ciclisme es començarà a treballar a fons des d’avui

Arran de la denúncia d’Ares Masip fent públic el seu cas personal d’abús sexual sofert a la Copa del Món de l’any passat a Leogang (Àustria), la presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme, Carolina Poussier, més enllà de rebutjar totalment aquesta mena d’accions, ha esmentat que la FAC està treballant en l’elaboració d’un protocol específic contra l’assetjament i l’abús sexual.

De fet, ha apuntat que fa justament 10 dies que hi estaven treballant al respecte, però que aquest fet amb la ‘rider’ resident «ho accelera» tot i que demà mateix començaran a treballar amb la mànager d’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, per posar-lo en marxa com més aviat millor.

Així mateix, Poussier ha assenyalat que aquest protocol, a banda d’emmarcar-se amb l’objectiu de servir de prevenció i d’actuació, s’alinearà amb el que el Govern ja té en marxa.

En darrer lloc, la presidenta ha apuntat que l’UCI no s’ha posat en contacte amb la FAC, però que ja han fet una primera aproximació per «posar-nos a disposició per a qualsevol informació que necessitin».

El Govern

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha lamentat avui, a preguntes dels mitjans de comunicació, els fets, i ha manifestat que «és molt complicat lluitar contra aquesta xacra», però ha incidit que l’Executiu hi està «molt compromès» com demostren accions com el protocol per a la lluita de l’assetjament en l’esport que, de fet, està «en vies de conclusió». Qüestionat sobre el fet que s’havia anunciat que les subvencions esportives es lligarien a criteris com els d’igualtat i si aquests s’aplicarien ja en les convocatòries del 2025, Casal ha manifestat que si es detecta que hi ha «possibilitat de millorar la pluralitat» en els òrgans directius de les federacions o entitats esportives, o fins i tot reforçar la lluita contra la violència de gènere a través d’aquest mecanisme de subvenció, està «convençut que el Ministeri encarregat dels Esports hi està treballant».