El primer punt el signen a Skopje

La capital i la ciutat més gran de la República de Macedònia del Nord, Skopje, va ser escenari ahir del segon matx de la selecció nacional de futbol sala a la ‘Main Round’ del Preeuropeu. El resultat va ser un empat a u que va donar el primer punt als tricolor en aquesta fase després de caure a casa contra Portugal en la jornada d’obertura.

El matx va ser igualat, però amb els de Vasil Skenderovski gaudint de més accions. De totes maneres, els gols van tardar a arribar. El primer el van signar els locals al minut 33 gràcies al seu capità, Dragan Petrović, i sense gairebé temps per a celebrar-lo, Jose Segura va fer la igualada un minut després.

“Hem fet un partit molt seriós, potser el millor des que estem nosaltres”, va dir Talin Puyalto al final del duel. És a dir, dels darrers tres anys. “Hem estat al matx els 40 minuts i crec que els jugadors han fet un pas endavant. Estan creixent i no paren, i avui ha sigut un dia més de demostrar que poden”, va completar. De fet, va destacar que tres o quatre van acabar plorant per no haver vençut, fet que demostra que aquest combinat “és ambiciós i que es veuen amb capacitat de competir a aquest nivell”.

L’altre partit del grup va finalitzar amb victòria de Portugal contra Països Baixos (4-2) per col·locar-se líder amb sis punts. El segueix la selecció dirigida per l’espanyol Miguel Andrés Moreno, amb tres, per sobre de Macedònia del Nord i Andorra, amb un punt.

La pròxima fase per als pirenaics serà al febrer i íntegra contra Països Baixos. El dia 1 visitaran el Maaspoort de ‘s-Hertogenbosch, mentre que el 5 tornaran a jugar al pavelló de Govern.