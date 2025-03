El primer entrenament de descens de la Copa del Món de La Thuile es cancel·la per mal temps

Avui estava prevista la celebració del primer entrenament de descens de la Copa del Món de La Thuile, però finalment el mal temps marcat per la neu i la boira ha obligat a cancel·lar-lo. Així, Cande Moreno haurà d’esperar almenys un dia per posar-se els esquís a la pista italiana, tot i que la previsió de cara demà és similar. Precisament demà hi ha previst un entrenament de descens, el dijous la cursa i, tant dissabte com diumenge, dos supergegants. L’horari, a cada carrera, es manté a les 11.00 hores.

Piccino, 11a a l’eslàlom NJR de Falcade

A Falcade (Itàlia) s’ha disputat un nou eslàlom National Junior Race (NJR) amb la presència de l’equip EEBE sub19 de la FAE. En noies, Ainhoa Piccino ha estat 11a i ha marcat 68.29 punts FIS, la seva millor cursa. En nois, Salvador Cornella, Jan de Visa i Carlos Salinas no han pogut completar la primera mànega.

Cornella, 28è al supergegant NJC de Les Menuires

Avui s’ha disputat a Les Menuires una primera cursa de supergegant, en aquest cas del Campionat de França sub18, amb Pere Cornella, qui ha estat 28è. Ha marcat 69.60 punts FIS, quan té en l’actualitat 61.89. Demà, un nou supergegant, en aquest cas cursa FIS.