Lliga Endesa

El MoraBanc tomba a l’UCAM Múrcia amb una classe magistral en defensa (79-85)

Els de Plaza tornen a casa amb la desitjada novena victòria al caseller (xifra que ostenten ara quatre equips) i amb la convicció que el millor atac passa per ser sòlids en camp propi

La volta al Principat serà tranquil·la per a un MoraBanc Andorra que ha sabut fer els deures a la pista del sot campió. L’enfrontament començava amb uns moments de tanteig on l’encert ofensiu d’ambdós equips brillava per la seva absència. Stan Okoye destaparia el perímetre andorrà amb tres triples, mentre que els de Sito Alonso continuaven negats de cara cistella també a causa de la bona posada en escena dels pirenaics al darrere.

Superats l’equador, es mantenia el MoraBanc al davant (minut 6, 9-14) i aguantaríen aquest avantatge de 5 punts a força de tancar fort el rebot i treure profit en atac, amb una bona entrada a pista de Ferran Bassas. El final del primer període amb el 14-19 favorable, on el 2/10 en triples dels locals permetia als de Plaza construir amb confiança al davant.

El poder físic de Rodions Kurucs i les constants resolucions de Kostas Antetokoumpo van posar a prova de valent als blaus, però continuaven dominant el marcador (minut 15, 28-31). Una gran segona part d’aquest període va catapultar als andorrans amb un bon joc en atac, cuidant molt bé la pilota i anotant cistelles de molt mèrit, tot i patir un bon grapat de bones defenses murcianes. De fet, van ser superiors al rebot, però la defensa del MoraBanc no els hi permetia anotar les segons opcions malgrat el seu permès desplegament físic. Sekou Doumbouya, Ben Lammers i el lideratge de Shannon Evans en aquest tram abans de vestidors van permetre encarar els últims 20 minuts amb el 36-48. Clau als de Plaza l’encert des del triple amb 8/11.

Així, els blaus van començar el tercer quart amb l’entrebanc de les faltes de Jerrick Harding i Stan Okoye, ambdós jugadors sumant-ne tres. Sense més remei, es va moure la banqueta i l’inici difícilment anava a ser millor que el primer temps. Una esmaixada errada del petit dels Antetokoumpo era castigadíssima amb triple d’un Shannon Evans disposat a guanyar el partit (minut 21, 36-51). Amb bona inèrcia, els blaus responien a tots els cops encaixats dels murcians topant així amb la rocosa defensa, fent col·locar el màxim d’avantatge pels del Principat (17 punts) gairebé arribant a l’equador (minut 25, 42-59).

Val a dir que com millor pintava el duel, i més enfonsat estava el rival, es va donar un parcial de 9-0 pels d’Alonso encaixat amb algun error dels visitants que es podia haver evitat (minut 18, 53-60). Comandant la remuntada murciana, Nemanja Radovic. És per això que el capità de l’UCAM va ficar-se l’equip a l’esquena i es tancaria el tercer assalt amb un estret 61-67 que deixava amb emoció l’últim. Tanmateix, el MoraBanc sabia perfectament el que havia de fer: cap fred i no perdre l’avantatge.

Els locals van pujar dos esglaons la intensitat física. El vestit a mida obra de Radovic no va aturar de fer-se notar, i amb els darrers cinc minuts el partit marxava empatat. Jerrick Harding va treure punts d’on només els veia ell, mentre que Sekou convertia un triple guanyador poc després de poder trencar el dejuni. Nervis i molta tensió es van palpar en uns últims minuts que deixaven el xoc obert pels dos combinats (minut 38, 77-78). La possessió final va ser murciana, però una vegada més, la gran defensa dels pirenaics, sumat que Evans tancava el seu recital amb més anotació, va permetre als gladiadors andorrans assolir un prestigiós triomf amb el 79-85 final en una pista i contra un rival d’alt nivell.