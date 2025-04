Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra tanca definitivament l’afer entorn la polèmica arbitral contra el Reial Madrid

Consideren que des de l'ACB no s'ha proporcionat una imatge concloent de si Kuric trepitja la línia i que tampoc accepten la dubitativa de tot plegat

El partit entre el MoraBanc Andorra i el Reial Madrid del passat diumenge va deixar una acció de la qual se n’ha parlat durant tota la setmana. I bastant. Precisament aquesta mateixa casa informava el dilluns que el club tricolor va demanar a l’ACB la imatge del triple de Kyle Kuric per justificar el canvi de decisió arbitral que els va privar de jugar la pròrroga. La resposta que la principal lliga de bàsquet professional espanyola va donar també la va avançar EL PERIÒDIC, la qual a l’entitat de la Baixada del Molí no li va semblar suficient per assegurar posteriorment que continuaria ‘apretant’ per rebre una conclusió clara, tot i que ara, veient que és una guerra perduda, ha decidit tancar definitivament el tema.

Així ho han assegurat fonts del club, assenyalant que des de l’ens presidit per Antonio Martín [exjugador de bàsquet que posteriorment va ser director esportiu del conjunt ‘merengue’ durant tres anys] no els han proporcionat una imatge concloent per veure si l’escorta trepitja o no la línia i que tampoc accepten la dubitativa de tot plegat. Només cal recordar que la contestació de l’ACB va ser enviar el tall des que es va començar a revisar la jugada fins que es va prendre la decisió. El mateix que es va veure durant el partit.

A tall d’apunt, Luis Miguel Castillo, qui va fer de segon àrbitre en l’encontre entre pirenaics i madrilenys i qui va ser qui veia “clarament” que Kuric trepitjava la línia, aquesta jornada no xiularà cap partit. Allò que en el món de l’esport, si és el cas que se l’investiga per haver-se ‘equivocat’ durant l’arbitratge, es defineix amb el neologisme ‘neverazo’.

El 10è ‘sold out’

De totes maneres, tal com va recordar Joan Plaza en la roda de premsa posterior a aquell duel, el MoraBanc es continua jugant les castanyes per assolir la salvació tot i tenir-la certament encarada. El següent duel els enfronta aquest diumenge (17.00 hores) contra l’Hiopos Lleida al Toni Martí, un pavelló que per 10a vegada aquest curs penjarà el cartell de ‘sold out’. A més, l’entitat tricolor va impulsar el Dia del Soci, una iniciativa amb la qual cada abonat podia aconseguir dues entrades gratuïtes per gaudir del partit. En tot cas, l’afició lleidatana també ha respost, ja que han esgotat les entrades de la zona visitant.

El segon equip somia en gran

El MoraBanc Andorra WeSingular es manté com a un dels aspirants a l’ascens en aquesta recta final de la Primera Catalana. Signant un magnífic curs en el seu retorn a la competició amb fins a 11 triomfs consecutius, l’equip entrenat per Cristian Vegas i Marino Aranda és cinquè a falta de dues jornades empatat amb el quart i el tercer. Així, hauran de vèncer el Bellpuig i el Santpedor i esperar que els rivals de sobre, el Sant Jordi i el Lleida, no facin els mateixos resultats.