Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra afronta un repte majúscul contra el Bilbao, rival directe per la permanència

Els de Jaume Ponsarnau només han vençut dos matxs lluny del seu feu, precisament contra els dos cuers de la competició

Nova setmana de partit al pavelló Toni Martí i davant un rival directe. Després de caure contra un Joventut Badalona superior, arriba un partit clau per al MoraBanc Andorra amb la visita del Surne Bilbao Basket. Amb un balanç de nou victòries –una menys que els bascs– i 17 derrotes, els de Joan Plaza, centrats a polir detalls, cercaran tornar a sumar per atansar-se a l’objectiu de la permanència.

Els homes de negre, però, no ho posaran fàcil. Tot i comptar amb baixes sensibles al joc interior, els de Jaume Ponsarnau van superar a tot un Gran Canària a Miribilla (96-78) i van obtenir el bitllet a la final de la FIBA Europe Cup després de culminar una èpica remuntada en els darrers cinc minuts del partit de tornada contra el Dijon Basket. Ara bé, cal destacar que els de la capital de Biscaia només han vençut dos matxs lluny del seu feu, precisament contra els dos cuers de la competició. Primer ho van fer contra el Granada el 2 de novembre (72-84) i posteriorment contra el Corunya el 28 de desembre (79-100).

“És cert que l’últim partit ens va deixar sensacions estranyes, però aquesta setmana ens hem posat a analitzar els errors i l’equip està bé, continuem mirant endavant pel pròxim objectiu”, ha declarat Felipe dos Anjos. Sobre això, el pivot ha afegit que “la constància és una de les claus, en aquesta lliga, si baixes el nivell cinc minuts, et pot costar el partit fàcilment”. De cara al pròxim partit, ha valorat el Surne com “un conjunt que es troba a l’alça després d’una temporada d’alts i baixos. Tenen molts punts forts que haurem d’intentar reduir per poder guanyar”.

Per la seva part, el tècnic dels pirenaics ha mencionat aquest matí en roda de premsa que han “tingut una bona setmana d’entrenaments tot i els alts i baixos en forma de lesions”. “Veig en els ulls dels jugadors les ganes de fer un bon partit”, ha declarat. El barceloní, centrat el pròxim rival, ha indicat que “tot i que puguin presentar baixes, hi ha jugadors que han fet una passa endavant i han potenciat molt les seves virtuts, com és l’u contra u”.