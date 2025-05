Natació

El Campionat d’Andorra de Rutines serveix a les nedadores de la FAN com a preparació per als Jocs

La piscina dels Serradells acollirà la cita, fet que ha permès posar a prova l'organització i els últims detalls de la preparació

El Campionat d’Andorra de Rutines 2025, celebrat el passat diumenge a la piscina dels Serradells, va servir també com a prova clau per a les nedadores tricolor que competiran als Jocs dels Petits Estats d’aquest maig. Les quatre esportistes [Zoe Palau, Jasmine Serrano, Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas] van participar en la competició en el mateix escenari on es disputarà la prova internacional, fet que va permetre posar a prova tant l’organització com els últims detalls de la preparació.

Segons la directora tècnica de la natació artística de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Natàlia Meca, “ha anat molt bé, perquè és una manera de posar-nos a prova en el tema d’organització, pensant en els Jocs”. La competició es va desenvolupar en dues sessions –matí i tarda– i va incloure rutines de les categories aleví, infantil i júnior en modalitats diverses: duets lliures, duets tècnics, equips i rutines combinades.