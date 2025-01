El 33è Borrufa tindrà gairebé 250 participants de 23 països

Una de les cites esportives més consolidades i veteranes del país, el Trofeu Borrufa, arriba aquest 2025 a la 33a edició. Tindrà lloc des del dilluns fins al dijous de la setmana vinent a Ordino Arcalís, i enguany comptarà amb gairebé 250 participants procedents de 23 països diferents. “És una competició que ha deixat empremta a molts esportistes nacionals que segur el tenen a la memòria quan van començar i no sabien que arribarien a copes d’Europa o del món”, ha expressat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, qui ha posat d’exemple a Joan Verdú, Cande Moreno i Bartumeu Gabriel.

El Borrufa consta de diferents proves en categoria U16 i U14 –eslàlom, gegant i supergegant– amb equips de màxim 10 esquiadors –sis U16 i quatre U14–. La delegació tricolor estarà formada per 61 corredors, 20 dels quals es dividiran en dos conjunts i la resta, tecnificats de la FAE, hi prendran part en un mateix. En aquest sentit, el gerent de la federació d’esquí, Carles Visa, ha esmentat que l’objectiu és millorar resultats, així com dotar els joves perquè es puguin “confrontar amb les grans nacions”. “El Trofeu Borrufa és l’inici d’un camí molt llarg cap a l’alt nivell”, ha afegit.

Per la seva part, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha comentat que el certamen “és molt més que una competició esportiva; és una oportunitat única per demostrar el millor del país i la nostra capacitat d’acollida“. A més, ha incidit que “encarna els valors que volem transmetre a les futures generacions: l’esforç, la constància i la superació personal i col·lectiva”.

En darrer lloc, el director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet, s’ha mostrat totalment convençut que les condicions de neu seran les òptimes: “No tenim cap dubte […] Està tot llest per començar”.