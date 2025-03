Piraguïsme

Doria s’emporta la Copa Pirineus brillant en canoa i penjant-se la plata en caiac a la general

La tricolor ha brillat a la segona jornada de la Copa amb un temps estratosfèric en canoa (90.88") que li ha valgut per imposar-se a la final

Segon títol de la temporada per a Mònica Doria. Després de penjar-se el bronze a l’Open d’Austràlia en la modalitat de caiac cross, la palista de la FACC s’ha emportat aquest dissabte la Copa Pirineus en modalitat de canoa. La tricolor ha brillat a la primera mànega sent la més ràpida, però encara més a la final, rebaixant el seu temps en poc més de cinc segons per signar una baixada estratosfèrica de 90.88″. Una victòria a la segona jornada de la Copa Pirineus que sumada a la cinquena posició de Pau li permet emportar-se el títol per davant de l’espanyola Klara Olazabal i l’eslovena Alina Hocevar.

Pel que fa a la modalitat de caiac, Doria tampoc ha defraudat. Després de ser la més ràpida a la primera mànega s’ha vist un pols de tu a tu amb la campiona olímpica Maialen Chourraut. La tricolor ha estat més ràpida en la seva baixada, però un toc en el tram final l’ha deixat en tercera posició a la jornada d’avui dissabte per acabar segona a la general de la Copa Pirineus.

“Acabo molt contenta amb les dues semifinals i les dues finals aconseguint els millors temps, molt a gust i amb baixades molt sòlides que demostren que estem allà i que estem fent la feina” ha destacat Mònica Doria després de la victòria. La palista ha destacat que, actualment, es troben “en el camí en el qual volem estar”, en el qual es troben “a gust” amb les sensacions que tenim.

Pellicer, tercera a la final B de canoa i setena a la de caiac

Per la seva banda, la jornada de dissabte també ha comptat amb les finals B de totes dues modalitats. Laura Pellicer ha estat tercera en canoa i setena en caiac consolidant les bones sensacions d’inici de temporada.