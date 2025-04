Piragüisme

Mònica Doria es fixa el podi en un dels escenaris que li han marcat un punt d’inflexió: Vaires-sur-Mane

Els objectius per obrir la temporada es mostren intactes i amb optimisme, amb un Europeu que marca els primers compassos per a Los Angeles

La preparació és sempre un factor fonamental davant un repte important en la carrera d’un esportista. No és menys per a la palista Mònica Doria, qui després d’haver assolit aquest estiu el primer diploma olímpic andorrà als Jocs de París, es tornarà a retrobar amb el canal de Vaires-sur-Mane per a la disputa del títol europeu absolut que tindrà lloc entre els pròxims 14 i 18 de maig a l’escenari citat.

“Estem molt il·lusionats i també molt preparats per afrontar aquest inici de curs, el qual trobo que serà emocionant, tot i que la passada temporada va ser més completa pels Jocs Olímpics, però que com sempre hem dividit en dues etapes: en la primera meitat, per a nosaltres l’objectiu més important és intentar pujar al podi en aquest Europeu”, ha concretat Doria.

La roda de premsa efectuada avui pels membres de l’equip de la FACC, Mònica Doria i el seu entrenador, Cristian Tobio. | El Periòdic / P.M.

Un objectiu que, tal com ha definit ella mateixa, “és molt ambiciós”, i n’és conscient. Tanmateix, està convençuda, i així ho ha demostrat aquesta tarda a l’edifici de Creand d’Andorra la Vella, on ha fet una valoració prèvia a la disputa d’aquesta pròxima competició, que “aquest serà el primer gran pas per preparar els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i una fita destacada per al meu palmarès internacional”. Cal recordar que, recentment, la dels Pirineus ha estat 15 dies al canal de Vaires-sur-Mane per realitzar les demostracions pertinents als piragüistes de França per als seus selectius nacionals.

Sobre aquest escenari, Doria ha ressaltat als periodistes presents que aquest canal “té una dificultat afegida per a mi, ja que pels moviments de l’aigua cal una certa adaptació per sentir-se còmode. Malgrat això, sentim que estem molt preparats tenint en compte que aquests passats Jocs van ser per a mi un punt d’inflexió, i, per tant, sé a quina navegació m’enfronto”. Un major grau de maduresa ha estat l’aspecte que la mateixa atleta ha volgut definir per la seva estada a París, qui també ha esmentat que no dedica als entrenaments més hores en una disciplina que per a una altra.

Finalment, sobre el que significa disputar aquest campionat d’Europa, la tricolor ha recordat que “potser en aquesta cita hi haurà una menor densitat de noies, però la temporada és molt llarga, i per a nosaltres aquesta primera parada internacional és vital; intentant accedir a les primeres posicions. L’estiu passat m’ha brindat una experiència que segur que em servirà en el futur”, ha deslligat.

Val a dir que l’Europeu compta amb un format diferent de l’habitual, posant-se en marxa el dimecres, 14 de maig, amb la cerimònia inaugural a les 17.30 hores, tot i que Doria no entrarà en acció fins al divendres 16 amb les primeres mànegues femenines de K1 (09.30 hores) i de C1 (11.50 hores). D’altra banda, el dissabte 17 de maig es disputaran les semifinals i les finals.