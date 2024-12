De les hòsties s’aprèn

Clar i concís. Ferran Costa no se’n va amagar a la roda de premsa posterior a la desfeta a Segòvia en els darrers sospirs: “És una hòstia com una catedral i un càstig que no és la primera vegada que ens passa”. “Estem molt fotuts, passes d’un partit que al minut 91 el podries tenir 1-4 a veure el 3-2, però el futbol és així i no estem tenint aquest punt de fortuna”, va afegir el tècnic.

Com bé va dir el català, no és la primera vegada que els passa. Tampoc la segona. Només cal recordar els empats contra la Cultural o el Sanse fruits de la desconnexió. Una desconnexió que Costa ahir no va acceptar: “La tendència és buscar-la, però de vegades a la vida no tot té explicació. Hi ha coses que són com són i no és per un motiu”. El de Castelldefels va repetir que d’haver anotat els tres intents més clars que van tenir per matar el duel, segurament els de Ramsés Gil “no haguessin arribat amb l’energia amb la qual ho han fet”. També que la millora passa per insistir, reforçar la mentalitat i “com tot a la vida quan et donen hòsties, fer-te més fort”.

L’entrenador tampoc es va mossegar la llengua quan va assenyalar que “si tant es vol ascendir cal revelar-se i no esperar que el camí sigui fàcil”. Ara ja són tres jornades pels tricolor sense vèncer, i la derrota d’ahir va posar fi a una ratxa de sis sense perdre. Els pirenaics són sisens i es mantenen així fora del play-off, tot i que empaten a punts (22) amb el rival immediatament per sobre, el Barakaldo, aquest amb millor diferència de gols. Ara bé, l’ascens directe sí que es comença a distanciar i el líder indiscutible, la Cultural Lleonesa, es troba a 11 punts. Diuen que de les patacades s’aprèn, i l’FC Andorra ja n’ha rebut més d’una.