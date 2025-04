Futbol - Cita continental

Concentració i capacitat de treball, les puntes de llança d’Andorra per puntuar contra la líder del grup

La selecció femenina reprèn la Nations League amb una doble cita contra Xipre, amb demà el primer partit a l'AEK Arena de Làrnaca

La selecció femenina reprèn la Nations League amb una doble cita contra Xipre. El primer partit serà demà a l’AEK Arena de Làrnaca (18.00) i el segon, dimarts vinent a l’Estadi Nacional (20.00 hores). El combinat dirigit per Albert Panadero és ara com ara cuer del grup C2 després d’haver perdut els dos enfrontaments inicials de la cita contra Geòrgia i Malta, però té més que clar que l’objectiu és sumar. “Hem de superar el rival a nivell de concentració i capacitat de treball. Aquest és el camí per poder arribar a resultats i intentar puntuar”, va comentar el seleccionador.

Les de Renos Demetriades són les líders del grup amb dues victòries, i sent l’únic conjunt en sumar sis punts. Primer es van imposar a les malteses per 2-1 i posteriorment van repetir resultat davant les georgianes. “Sabem que és un rival difícil”, va valorar la migcampista Aitana Colobrans, mostrant-se confiada que faran un bon paper.

Amistós de la masculina

L’absoluta masculina ha tancat un nou amistós. Serà el 9 de setembre (19.00 hores) contra Estònia, en un duel que es disputarà a Tallinn.