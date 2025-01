Cinquena derrota consecutiva a casa del Morabanc i xiulets per Natxo Lezkano

El penúltim equip classificat de la lliga ACB ha assaltat la Bombonera aquesta nit. El Río Breogán, el pitjor club anotador del campionat fins al moment, ha clavat més de 100 punts i s’ha acabat imposant al MoraBanc Andorra per un resultat final de 93 a 101. El MoraBanc ha completat un partit per oblidar, especialment en els primers tres quarts de l’encontre, ja que ha vist com els visitants anotaven amb molta facilitat. Tot i la reacció final, l’equip del tricolor no ha pogut remuntar i ha acabat sumant la desena derrota del curs. L’equip no ha jugat bé i el públic ho ha pagat amb alguns xiulets en el descans dirigits al tècnic Natxo Lezkano.

Els tricolor han mostrat dues cares ben diferenciades el llarg del matx. Els primers trenta minuts el conjunt del Principat no ha sabut trobar resposta a l’embranzida dels visitants, mentre que l’últim període el MoraBanc ha canviat la cara totalment, aconseguint retallar distàncies i col·locant-se a només tres punts. I és que l’Andorra ha arribat a perdre de 25 en el tercer quart. Tot i la reacció dels últims deu minuts, això no ha estat suficient perquè l’equip aconseguís sumar la sisena victòria de la temporada en quinze encontres disputats.

Amb aquesta desfeta els locals encaixen la quarta derrota consecutiva i la cinquena jugant com a local. Precisament, el calendari que li ve ara al MoraBanc no és per tirar coets. El pròxim partit visitaran la pista del Joventut de Badalona i d’aquí a dues setmanes el Reial Madrid trepitjarà el parquet del Poliesportiu d’Andorra.