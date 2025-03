Esquí alpí

Cande Moreno marca el millor temps del primer entrenament de descens de Kvitfjell

Demà estava prevista fer la primera cursa, decisió que s'ha canviat per poder fer un segon entrenament i encetar la carrera el dijous

Cande Moreno continua a Noruega, on ha disputat els últims dies la Copa d’Europa de velocitat, per disputar ara les curses FIS de Kvitfjell. La tricolor ha marcat aquest dimarts el millor temps al primer entrenament del descens FIS en assolir un crono d’1’09.07 i, inclús, fent el millor temps en els tres sectors. Així, s’ha imposat amb un marge de -0.12 respecte a la noruega Alexandra Gleditsch, i -0.25 sobre la suïssa Livia Rossi.

Tot i que per a demà estava prevista fer la primera cursa, s’ha canviat, finalment, per poder fer un segon dia d’entrenament oficial, i encetar així la carrera el dijous. El supergegant està programat per al divendres.

Gabriel, setè i 20è als eslàloms de Glungezer

Bartumeu Gabriel ha tornat aquest dimarts a les competicions, i ho ha fet als eslàloms de l’estació austríaca de Glungezer, on ha obtingut una setena posició a la cursa corresponent al Campionat Nacional d’Àustria, i una 20a a la prova FIS. El pirenaic, que té 26.32 punts FIS, ha marcat 26.81 i 35.67, respectivament.

Medina acaba vuitena al gegant NJC de Pozza

En l’estació italiana de Pozza di Fassa, Íria Medina ha tornat a competir en el gegant NJC del Nacional Júnior de Letònia, on ha estat vuitena amb un temps d’1’48.80, a +2.16 de la guanyadora, la italiana Vivien Insam. L’esquiadora ha assolit la 10a posició en la primera mànega, mentre que en la segona ha millorat algunes posicions amb el setè temps. Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega ha fet el 15è temps a l’altura del primer intermedi.