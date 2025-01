Cande Moreno i la Copa del Món es retroben un any després

Cande Moreno tornarà a disputar una prova de la Copa del Món de velocitat un any després de la seva aturada per la lesió al genoll. Ho farà de demà al diumenge, a l’estació alemanya de Garmisch-Partenkirchen, escenari mític de la prova, on dijous i divendres disputaran els entrenaments de descens, mentre que dissabte se celebrarà la cursa (10.15 hores) i diumenge serà el torn per al supergegant (11.00 hores).

Moreno va competir per última vegada a la Copa del Món el 27 de gener de l’any passat, quan es va lesionar el genoll a la caiguda que va patir al descens de Cortina d’Ampezzo. Després d’aquell dia, una operació de lligament creuat i una llarga recuperació, la tricolor ha estat treballant per estar preparada per a la seva tornada al circuit mundial. En aquest sentit, el camí fins aquí ha estat calculat al detall perquè arribés en les millors condicions. Després d’una recuperació física i un primer contacte amb els esquís el passat estiu, Moreno va tornar a la competició el 9 de gener a les curses FIS de Pila i amb un primer entrenament de descens en què va ser 9a. Després, en cursa, va ser segona i cinquena en els dos dies posteriors. També va córrer un primer supergegant a Pila, on va acabar 14a.

Més tard, va fer el salt a la Copa d’Europa, on va ser 9a i 15a als dos primers entrenaments de descens de la cita austríaca de Zauchensee, per completar els dos dies següents els descensos en el 28è i 21è lloc, respectivament. La seva última cursa abans de la tornada a la Copa del Món va ser també a Zauchensee, amb les bones sensacions que li va deixar el supergegant de Copa d’Europa en què va estar 13a.

Calvo, segon al gegant NJR de Folgaria

L’estació de Folgaria (Itàlia) ha acollit aquest dimecres dos gegants NJR amb part de l’equip nacional masculí. El resultat més destacat l’ha assolit Àlvar Calvo, quedant segon amb 1’53.50, a +1.09 del guanyador, l’islandès Jon Erik Sigurdsson; i superant a l’italià Gianluca Ubertazzi amb -1.55. Per la seva part, Marc Fernández ha estat cinquè amb 1’54.27 (+1.86), mentre que Èric Ebri no ha completat la primera mànega. Al segon gegant, amb victòria de l’italià Moritz Haller (1’53.90), Ebri ha estat sisè amb 1’56.02, mentre que Fernández ha acabat setè amb 1’56.22. Pel que fa a Calvo, no ha pogut completar la primera mànega.

Puig, 11è al segon eslàlom de Feldberg

La Copa del Món de paraalpí de Feldberg (Alemanya) ha celebrat avui el segon eslàlom sota la pluja i amb unes condicions de neu complicades, amb Roger Puig sent 11è. L’andorrà marcava l’11è temps de mànega a la primera baixada, mentre que a la segona feia el 10è, acabant finalment 11è amb un crono final d’1’14.06. Demà, última cita, amb un tercer eslàlom.