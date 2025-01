Cande Moreno, 38ª al descens de Garmisch-Partenkirchen

L’esquiadora andorrana Cande Moreno ha completat una actuació destacada al descens de la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen, ocupant la 38ª posició en una prova marcada per l’exigència tècnica i el nivell de les rivals. Amb un temps d’1:39.50, Moreno ha quedat a 3.67 segons de la guanyadora, la italiana Federica Brignone, i a només 1.11 segons de la 30ª posició, que dona accés als punts de la Copa del Món.

Moreno, que competia amb el dorsal 40, ha demostrat una evolució notable després de la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada. “La Cande està en mode de ficar mànegues a baix i fer una bona feina”, ha afirmat el seu entrenador, Xoque Bellsolà. “És un dia molt positiu per la seva progressió, especialment en una cursa tan llarga i exigent com aquesta”.

Durant la prova, Moreno ha mostrat un esquí sòlid, destacant amb un 21è temps en el primer sector, tot i perdre velocitat en un tram tècnic abans d’un salt clau. “Fins a la meitat del traçat estava entre les 30 primeres, però un error abans del salt ens ha penalitzat. Tot i això, estem molt contents perquè el que treballem als entrenaments es veu a la pista”, ha explicat Bellsolà.

A més, l’andorrana ha acabat a només 0.52 segons de l’austríaca Nadine Fest, campiona de velocitat de la passada Copa d’Europa, un resultat que demostra la bona evolució de Moreno en la seva tornada a la competició d’alt nivell.

Per altra banda, Jordina Caminal també ha participat en la jornada, exercint com a obridora del traçat, una experiència valuosa per conèixer la pista i preparar futures participacions a la Copa del Món. “La Jordina ha dominat la pista i ha esquiat bé. Aquesta experiència serà molt important per al seu futur”, ha destacat Bellsolà.

Demà es disputarà la prova de supergegant, amb inici previst a les 11.00 h, en l’última jornada d’aquesta cita alemanya.